Cómo Yordi Rosado logra colarse a la intimidad de los famosos: el secreto detrás de sus entrevistas

Con "De noche" Yordi busca habalar de una diversidad de temas: desde la psicología, los oficios hasta las noches de fiesta (Foto: Televisa)

Yordi Rosado se encuentra disfrutando del buen recibimiento que su programa De noche ha tenido desde su estreno hace algunas semanas. La emisión de Unicable presenta un formato conocido por el conductor y productor: conversaciones ligeras y coloquiales sobre temas de interés con un toque de humor para adultos.

En conversación con Infobae México, el también conferencista y locutor de radio contó cómo ha logrado consolidar una carrera de 28 años en los medios de comunicación y su secreto para volverse un “confidente de los famosos”.

“De noche viene con un formato muy ligero, con ganas de desconectarse de la problemática diaria, y toca temas coloquiales. La gente lo encuentra muy divertido”, dice el famoso de 50 años, quien reconoce que mantenerse vigente en el gusto del público ha sido una labor difícil, de conocimiento de las audiencias y actualización.

“Ha sido algo complicado, buscar cosas nuevas, diferentes proyectos, diferentes ideas, con la misma onda, tú eres la misma persona y no puede ser uno distinto de un programa a otro. Sí es complicado y algo que me ha ayudado mucho han sido las ganas de estar abierto a las cosas nuevas, nuevos formatos e ideas con la misma esencia”.

El productor de 50 años se mantiene cercano a las audiencias juveniles (Foto: Televisa)

Yordi sabe que su permanencia en proyectos como podcasts, programa radial, conferencias motivacionales, programas de televisión como Plan B y Está cañón no serían posible sin la ayuda de un equipo con el que ha hecho mancuerna a través de los años.

“Al mismo tiempo tener un gran equipo, mi productor asociado Manolo Fernández y mi equipo de creativos. Hemos estado reinventando las cosas, ha sido mi equipo con el que he podido ir navegando, cambiarle las cosas al formato anterior y a ir adaptando. Juntos hemos encontrado formatos, no te voy a decir que todos, pero la mayoría han funcionado”, contó.

Otra faceta de Yordi recientemente explorada ha sido la de entrevistador de celebridades, con su canal de YouTube y su programa La entrevista con Yordi Rosado, que cuenta con poco más de dos millones de suscriptores, el presentador se ha acercado a la intimidad de famosos como Paulina Rubio, La Chilindrina, Julio César Chávez, Érika Buenfil, Fey, Alejandra Guzmán, entre muchos otros, quienes han confesado declaraciones inéditas sobre su vida y trayectoria.

Yordi está feliz por la aceptación que ha tenido su programa de Unicable (Foto: Instagram/@yordirosadooficial)

Sobre la manera de aproximarse “al corazón de los artistas”, Rosado destacó que ha sido un proceso natural y “no pensado” que se fue dando a través de los años gracias a su cercanía constante con una gran variedad de actores, actrices, cantantes y otras figuras del medio:

“Es muy lindo, no es algo buscado sino afortunadamente natural, llevo como 28 años trabajando en el medio, me ha tocado trabajar con ellos cuando muchos se lanzaron, cuando a muchos tuvieron mucho éxito, muchos les fue mal, cuando les volvió a ir bien, otros que nunca regresaron o los que nunca se han ido”.

La naturaleza sociable del locutor que comenzó su carrera en Puebla al lado de Adal Ramones en un incipiente Otro rollo ha sido el factor principal para “ir conectando con las celebridades” al grado de ganarse su confianza.

Paulina Rubio ha sido una de las más recientes invitadas a "La entrevista con Yordi" (Foto: Instagram)

“En medio de todo esto, creo que yo he tratado de tener una amistad, o no necesariamente porque no nos vamos a cenar o de vacaciones, pero sí una cercanía muy sincera, es con los cuales hemos coincidido en un camerino, o platicado, o llorar juntos en una grabación. Esas cosas se fueron tejiendo para este momento. Yo soy una persona muy sociable, por ejemplo el Teletón, yo he ido a todos los Teletones, que son 24 horas, y esas 24 horas no me quedo en el camerino 24 horas a esperar cuando me toca, sino me voy al camerino de uno, platicamos, me voy con otro y así ha sido toda mi vida porque yo soy así.

“Esas cosas sin darme cuenta estaban tejiendo una red de confianza que hoy afortunadamente puedo disfrutar, con algo que es sincero, real, honesto, algo que tengo la gran oportunidad de que me comparten cosas de corazón porque tenemos un nivel de confianza más allá de una entrevista tradicional”, contó.

