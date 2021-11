Alicia Machado se dijo “traicionada” por la serenata de Pablo Montero a Nicolás Maduro

Alicia Machado se dijo traicionada por Pablo Montero tras su presentación en el cumpleaños de Nicolás Maduro (Foto: @pablomoficial/Instagram/@machadooficial/Instagram)

Pablo Montero se presentó el pasado martes en la celebración por el cumpleaños del dictador venezolano Nicolás Maduro. Su show causó polémica y entre las personas que han externado su desaprobación a este acto está Alicia Machado, quien se dijo desilusionada.

La ex Miss Universo Alicia Machado fue cuestionada por la prensa acerca de qué opina sobre Pablo Montero y su nueva controversia, celebrando y cantando el cumpleaños de Maduro desde el Palacio de Miraflores, en Venezuela, pues él es su ex pareja y amigo. Ella externó que se siente traicionada por lo que hizo el cantante, pues ella ya le había pedido que no aceptara.

Para el programa En Casa con Telemundo, la venezolana aseguró comprender que, como artista, Montero no debía por qué negarse a trabajar; sin embargo, como amiga espera que él entienda que su actuación para el dictador es algo que le duele.

Pablo Montero le llevó serenata a Nicolás Maduro por su cumpleaños (Foto: Twitter/@NicolasMaduro)

“No quisiera extenderme mucho en el tema, simplemente quiero dejarle saber a Pablo que estoy bastante desilusionada. Para nosotros, los venezolanos, la tragedia que hemos vivido como pueblo es devastadora, y que yo entiendo que el trabajo y que los artistas no deberíamos tener una bandera política, ni mucho menos, pero sí una bandera de humanidad”, dijo la ganadora de La Casa de los Famosos.

Agregó que a ella, desde un punto personal, le afectó ya que ha tenido que ver lo que su familia ha vivido en Venezuela, es por ello que considera difícil pasar por alto algo como lo que hizo el intérprete de Hay otra en tu lugar.

“Y si bien tengo mi familia en Venezuela, no quiero sentirme con miedo, porque <b>he tenido miedo por mucho tiempo </b>por la situación que vive mi país. Mi familia ha pasado muchas cosas, como miles de familias venezolanas… Entonces es cantarle a una herida que es difícil para nosotros los venezolanos”

Pablo Montero y Alicia Machado han sido cercanos desde hace varios atrás, incluso llegaron a tener un romance de tres meses (Foto: Twitter/@lacasadelosfamosos)

Para cerrar su discurso, la actriz aseguró que Montero es su amigo y, por tanto, lo quiere, y su serenata a Nicolás Maduro la hizo sentir traicionada. “A Pablo lo quiero, lo respeto, lo admiro como artista, pero a nivel de amistad sí me siento un poco traicionada, y que Dios lo bendiga y ojalá entienda lo que significa para nosotros como comunidad en el mundo su actuación, es difícil”, finalizó.

Según explicaron los presentadores de Suelta la Sopa, que habrían tenido contacto con Alicia después del show del cantante en Venezuela, ella ya tenía conocimiento de esta invitación, pues Pablo habría compartido con ella esto, así que la ex reina de belleza le sugirió no asistir, pero Montero habría hecho caso omiso a su amiga.

Y es que durante el cumpleaños del dictador, su esposa Cilia Flores le regaló como sorpresa la serenata de Montero, quien felicitó a Nicolás Maduro, cantó junto a él y le regaló su sombrero de charro. El mismo venezolano le agradeció en varias ocasiones, incluso a través de su cuenta oficial de Twitter.

Pablo Montero aseguró que su presentación no tenía fines políticos (Foto: Twitter/@NicolasMaduro)

En su mensaje, Maduro le cercioró que las puertas de Venezuela están abiertas para él por su excelente show y cálida felicitación.

Tras las innumerables críticas que recibió el también actor a través de redes sociales y en medios, él emitió un comunicado de prensa en el que argumentó que su presentación sólo se había tratado de un evento más por el que fue contratado, pues él como artista no tiene “ni partido ni bandera”, mas que la música.

Explicó también que su intención no es inmiscuirse en los conflictos políticos de Venezuela y que deseaba que el país pudiera solucionar sus problemas pronto.

