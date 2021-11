Padre de Rodrigo Cuba sobre Melissa Paredes: “No tengo rencor, es la madre de mi nieta”

Jorge Cuba no le guarda rencor a Meliss Paredes. (Foto: Composición)

Jorge Cuba, padre de Rodrigo Cuba, levantó la bandera blanca de la paz tras el proceso de divorcio de su hijo con Melissa Paredes. En entrevista con Mujeres al Mando, el exviceministro aseguró no guardarle rencor a su exnuera.

Al respecto, el patriarca de los Cuba indicó que le desea lo mejor a la exconductora de América Hoy y, pese a los enfrentamientos que tuvieron en el pasado, siempre le guardará el debido respeto.

“Yo no tengo ningún rencor con nadie. Ese sentimiento no habita en mi persona. Simplemente le deseo que le vaya bien. Es y seguirá siendo la madre de mi nieta, por tanto merece mis respetos. Quisiera que le vaya bien ”, expresó el papá del ‘Gato’.

Por otro lado, confesó que no estuvo de acuerdo con el matrimonio entre su hijo y Melissa; sin embargo, respeto su decisión de unirse en matrimonio con la modelo. “Es algo que ya se dio, es una decisión que le competía a él cuando se casó. Yo como padre simplemente aconsejo y respeto la decisión que haya tomado”, sostuvo.

Pero ahora que Rodrigo Cuba se ha separado de Melissa en un controversial proceso de divorcio, está dispuesto a interferir si es necesario. “ Ahora su realidad es diferente y yo como padre estoy a su lado ”, dijo.

Finalmente, indicó que Rodrigo está concentrado en su nueva faceta como deportista del Sport Boys. “Él está concentrado en su carrera, los días que le toca la tenencia, que son tres días a la semana, los comparte y los disfruta plenamente con mi nieta”, mencionó.

NUNCA FUE RACISTA CON MELISSA

Jorge Cuba dio declaraciones exclusivas para el programa de espectáculos Amor y Fuego, por las especulaciones en las que él habría tenido frases racistas contra Melissa Paredes.

Como sabemos, Zaida Tehada, hermana de Jessica Tejeda, (exnovia de Jorge Cuba), fue quien reveló esta información en declaraciones para Reporte Semanal, en el año 2018.

“No quería que se case con esta chica (Melissa Paredes) (...) Quería una mujer de plata, una chica de apellido, de familia noble, una rica. ‘Esta chica es de Ventanilla y que su familia es cholitos’”, indicó la excuñada.

Por eso, Jorge Cuba salió al frente para aclarar esta situación: “Eso es una mentira, en algún momento lo dijo una persona que dice que yo dije, pero yo nunca (lo he dicho). Cuando declaró una persona en los medios dijo que yo no la quería (a Melissa) porque era humilde, porque era chola... yo jamás he dicho eso porque yo provengo de una familia humilde, yo soy de barrio, yo no soy rico, nunca lo fui. Lo único que dije fue que tenía mi reserva por lo que estamos viendo ahora ”, declaró el padre del ‘Gato’.

RODRIGO CUBA Y LA RAZÓN DE SU SILENCIO

El “Gato” Cuba reveló que evitó declarar ante la prensa porque le preocupaba más el bienestar de su hija, Mía, y prefirió que todo se resuelva por la vía legal. “¿Te incomodó cuando la prensa te perseguía?”, se escucha decir al reportero de Teledeportes.

“Más allá si me incomodó o no, uno siempre busca cuidar al máximo su privacidad y en mi caso era cuidar a mi hija. Evitar declarar algo era por el cuidado a mi hija, no quería que se expusiera a todo esto. El bienestar para Mía era no hablar y que se resuelva todo por la vía legal”, respondió.

LA CONCILIACIÓN DE RODRIGO CUBA CON MELISSA PAREDES

El 11 de noviembre, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba firmaron la conciliación. La pareja llegó a un acuerdo respecto a su divorcio, tenencia y gastos de la menor, además de la división de bienes.

Así pues, se acordó una tenencia compartida, que ambos padres se hagan cargo de los gastos de la niña de forma equitativa, divorciarse por mutuo acuerdo y no por causal de infidelidad.

Además, Rodrigo Cuba logró quedarse con el departamento que antes compartía con su expareja. Sin embargo, deberá pagarle una compensación económica de 40 mil soles.

