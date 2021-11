Erik Rubín confesó que su relación con Paulina Rubio fue “muy intensa y pasional”

Los cantantes fueron novios durante su juventud, pero hasta la fecha su romance sigue acaparando miradas (Fotos: Instagram @erikrubinoficial / @paulinarubio)

Tras las declaraciones de Paulina Rubio acerca de su noviazgo con Erik Rubín, fue ahora el cantante quien habló acerca de lo pasional que fue su romance y cómo es ahora su relación con su ex compañera de grupo, además de que aclaró que la convivencia entre sus ex novias y su esposa Andrea Legarreta es buena.

Hace unos días Paulina Rubio declaró que Erik Rubín fue su “alma gemela” durante su juventud y que en ningún momento llegó a tener que pelear por él con alguien más, pues pensaba que él sólo tenía ojos para ella.

Rubín en conferencia de prensa fue cuestionado acerca de estas declaraciones de su ex novia y las confirmó, pues también piensa que se trató de un noviazgo “muy intenso” que los hizo vivir momentos felices y pasionales.

“Pues imagínate, en esas épocas, a esas edades, todo lo que no vives. Y sí, mi Pau y yo tuvimos una relación muy intensa, muy divertida, muy pasional. Pero, la verdad es que todo eso se ha traducido en una relación bien bonita”, reveló el cantante en conferencia de prensa, captado por Las Estrellas.

En entrevista con Yordi Rosado, la cantante reveló que Erik Rubín fue su alma gemela (Foto: EFE/Mariscal/Archivo)

También confesó que habló con la intérprete de Ni una sola palabra antes de que visitara México y esperaron poder encontrarse, sin embargo, por falta de tiempo, no lograron volver a reunirse, algo que lamenta profundamente.

Rubín agregó que esta relación no sólo la tiene con Rubio, sino que con todas las novias que tuvo actualmente tiene una buena amistad. “Algo bien bonito de mis relaciones es que aunque tuvimos este tipo de situaciones, de las cuales siempre he sido muy pasional y muy intenso, con todas me llevó increíble y, la verdad, a todas las veo, las quiero”, comentó Erik, por lo que también surgió el nombre de su esposa.

Según explicó el integrante de Timbiriche, Andrea Legarreta también creó lazos de amistad con sus ex novias debido a que ninguno de los dos ve mal el hecho de que siga existiendo comunicación con las ex parejas de ambos, a pesar de los comentarios que han recibido.

Erik Rubín y Paulina Rubio fueron novios cuando eran integrantes de Timbiriche, pero la relación terminó cuando dejaron de ser compatibles (Foto: Twitter/@madonnoniko)

“A lo mejor hay gente cerrada que le afecta lo que haya vivido su pareja hace 10, 15, 20 o 30 años, pero nosotros la verdad es que no. Andrea tiene muy buena amistad con todas mis ex”, dijo a los medios de comunicación.

Durante la última visita a México de Paulina Rubio el pasado 10 de noviembre, en redes sociales causó polémica la forma en que la cantante supuestamente reaccionó de forma negativa al tener que compartir el foro con Legarreta en Hoy mientras se daba un recuento de la carrera artística de la Chica Dorada.

En pocas ocasiones Paulina volteó a ver a la presentadora pese a que ella misma le estaba haciendo algunas preguntas, lo que llamó la atención del público y surgieron teorías de que esto era debido a que una es la ex novia de Rubín, mientras que la otra es su esposa.

En redes sociales evidenciaron la forma en que Paulina parecía que ignoraba a Legarreta (Foto: Captura de pantalla de YouTube/Hoy)

La misma Andrea después desmintió que el comportamiento de la intérprete de Yo no soy esa mujer se haya tratado de un problema amoroso, sino que posiblemente fue causado por las preferencias que Rubio tiene acerca del perfil que muestra ante las cámaras, pues, como toda artista, siempre intentará dar a la televisión su “lado bueno”.

“Al final, (Paulina) es nuestra invitada, está en nuestra casa. Y si ella quiere estar volteando hacia allá porque ese es su lado, pues tengo que respetarla, pues”, expresó la conductora de Hoy en entrevista con Edén Dorantes.

