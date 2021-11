Mariana Garza habló sobre Erik Rubín y reveló si le rompió el corazón en Timbiriche

(Foto: Twitter/@mimebrosalaire)

La cantante, Mariana Garza rompió el silencio respecto a los rumores de haber roto el corazón a Erik Rubín, con quien formó parte de la agrupación mexicana juvenil Timbiriche. Ello, luego de que fuera el mismo Rubín quien asegurara que Garza lo rechazó durante su juventud.

En un encuentro con medios de comunicación, disponible en el canal de YouTube del periodista Eden Dorantes, la canatante aseguró que ella siempre trató bien al esposo de Andrea Legarreta y que Rubín probablemente habría hecho esa aceveración para causar revuelo entre la prensa.

“Hablando de tema Rubín, nos acaban de decir que le rompiste el corazón cuando estuvieron en Timbiriche, ¿eso fue cierto?”, cuestionó una de las reporteras presentes. Acto seguido, la cantante movió la cabeza en un gesto de negativo, expresando que esto no fue así y que ella no rechazó al cantante. Además, agregó que ella siempre lo trató “con mucho cariñito”.

“No, (eso no es cierto). Lo dijo nada más para esto (crear escándalo). Yo no, yo siempre lo he tratado con mucho cariñito”, expresó Mariana.

Fotos: @thalia / @erikrubinoficial / @garza_alardin_mariana

Fue el propio Erik Rubín quien recientemente confesó que algunas de sus compañeras de Timbiriche le habrían “roto el corazón” porque nunca le hicieron caso: “Thalía me rompió el corazón, Mariana Garza me rompió el corazón. De chavito yo estaba enamorado de Mariana y Mariana nunca me peló”, confesó a las cámaras de Sale el Sol.

No obstante, este no es el único revuelo que Rubín ha ocasionado recientemente, pues hace un par de semanas ofreció algunos detalles sobre el fugaz e intenso romanze que tuvo con María Conchita Alonso en su juventud. Al respecto, Rubín recordó:

“Ella es una persona increíble, que admiro mucho a todo dar, inteligente, guapa, una mujer la verdad increíble”, expresó. Por su parte, María Conchita confesó que recuerda a Rubín de la mejor manera, pues su relación fue algo muy lindo que pasó por su vida.

La cubana también expresó que el romance que tuvo con él fue más significativo que el que mantuvo con Julio Iglesias, al ser cuestionada por esto la cantante solo dijo “porque tuvimos más… compartimos más, estaba yo haciendo aquí mi programa Picante, yo vivía aquí, fue muy tierno, muy talentoso”.

María Conchita Alonso - Matrimonio Rubín Legarreta (Foto: Cuartoscuro)

“Es un tipo muy tierno, talentoso, honesto”, comentó la intérprete de Acariciame y enfatizó en el hecho de que llegó a gustar mucho de él, pero que no se enamoró. Entre otras de las conquistas de Rubín también destaca la veracruzana Salma Hayek, con quien compartió una velada que después contó en entrevista con el Escorpión Dorado.

Sin embargo, actualmente, el cantante intérprete de Princesa Tibetana, se encuentra felizmente casado con la conductora Andrea Legarreta, quienes ya cumplieron 21 años de casados. Con tan sólo tres meses de noviazgo, el extimbiriche le pidió matrimonio y contrajeron nupcias cuatro meses después. A pesar de los rumores sobre infidelidades y divorcio, la pareja se mantiene unida junto a sus dos hijas.

¿Serie de Timbiriche en puerta?

En entrevista para Televisa Espectáculos, Erik Rubín reveló que la realización de la serie biográfica del grupo Timbiriche podría realizarse pronto, debido a que se encuentran en pláticas para llevarse a cabo.”Estamos viendo todas las propuestas y todas las posibles maneras de hacerlo; todavía no hemos concretado nada”, señaló el cantante.

(Foto: Instagram/@timbiriche_juntos)

Sin embargo recalcó que no hay ningún motivo para que la realización de dicho proyecto se cancele.

“No, no creo. Es cosa de ponernos de acuerdo, no nada más depende de lo que queramos hacer nosotros sino de muchas cosas externas, como cualquier proyecto, pero va a quedar padre. Se oye interesante todas las opciones que tenemos”, aclaró Rubín.

SEGUIR LEYENDO: