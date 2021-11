¡Ni el frío los separa!: Christian Nodal y Belinda estrenaron cobertor con sus rostros

Los cantantes están enamorados (Foto: IG @la_frazadeza_real)

Christian Nodal y Belinda se han destacado por el intenso romance que llevan desde hace ya un tiempo. Así, desde sus primeras interacciones en La Voz México hasta su polémico compromiso de boda, ha hecho que los dos cantantes no dejen de estar en boca de todos.

Aunque públicamente suelen aparecer juntos y dándose muestras de amor, eso parece no ser suficiente para los tortolitos, ya que ahora se viralizó una de sus nuevas adquisiciones.

Fue la mamá del intérprete de Botella tras botella quién enseñó desde sus historias de Instagram una peculiar cobija que le dio a los enamorados: “regalito para mis amores”, escribió.

En las imágenes compartidas puede observarse un cobertor en el que se colocó a Belinda y Nodal ropa como si fueran de la realeza. Además, en el video se escucha la risa de todos mientras develan la sorpresa.

“Está increíble”, se escucha decir a Belinda.

Recibieron muy contentos la cobija (Foto: IG @cristy_nodal)

Los fans rápidamente reaccionaron y algunos preguntaron si estarían a la venta más de esos ejemplares, pues les gustaría adquirir uno. Aparte, otros no tardaron el elogiar el detalle.

“Esa nodeli cobija va a ser esencial para sus viajes en el tour”, “ok pero las piernas de Chris en la cobija, le tengo envidia”, esa cobija es top urge la merch”, son algunas de las menciones que hay en redes sociales.

Recientemente, en el matutino Hoy, Belinda habló sobre el nuevo tema musical que lanzará junto a su prometido Christian Nodal. La intérprete de Amor a primera vista confesó que será en febrero cuando el público podrá disfrutar de la canción que promete ser un éxito.

“Sacamos el sencillo que es para su disco Forajido, que está espectacular. Sale... yo creo que en un par de meses, empezando el año. No sé si ya dije mucho, me va a regañar”, dijo la actriz. Belinda buscó a su novio entre la gente que estaba en el lugar y le preguntó sobre la fecha aproximada del lanzamiento: “¿Cuándo sale nuestra canción?”, a lo que Nodal respondió: “Febrero”.

Belinda Peregrín y Christian Nodal han causado sensación en el público mexicano desde que anunciaron su noviazgo y posterior compromiso. Las especulaciones sobre su romance los han posicionado como la pareja del momento.

La pareja está próxima a casarse (Foto: Instagram @nodal)

A principios de año, la pareja sorprendió a sus fans con el tema Si nos dejan, cover que interpretaron juntos para la telenovela del mismo nombre que actualmente es transmitida en Televisa. Hasta el momento, la versión de los enamorados es una de las más sonadas en las plataformas digitales, por lo que se espera que su próxima canción marque tendencia en el regional mexicano.

Cómo surgió el amor entre Nodeli

El compositor y cantante mexicano tuvo una charla con el programa El Gordo y La Flaca, ahí comentó que fue durante un programa de televisión donde comenzó a sentir “mariposas” por Belinda. Aunque el cantante no especificó de qué reality se trató, se cree que fue durante La Voz México, espacio donde ambos trabajaron como coach.

“Pues estábamos juntos en un programa de televisión y a mí me da, siempre que la miraba pánico escénico, sabes, como cuando me subí la primera vez a un escenario y quería esconderme detrás de todos y no podía ser yo en frente de ella y nunca me había pasado con una mujer, porque ella impone demasiado”, explicó el cantante.

“Entonces hasta el final de show fuimos a ensayar a mi casa y dije yo: ‘Es ahora o nunca’ y le dije: ‘Tú no te vas a ir sin que te robe un beso’ ella dijo: ‘No, no’ y yo: ‘Sí, sí’, y de ahí ha sido súper bonito, súper romántico, le compuse una canción y se la cante esa misma noche”, aseveró el cantante.

