Así suena la tan esperada colaboración entre Christian Nodal y Belinda

(Foto: Christian Nodal)

Mucho se rumoró sobre la relación entre Christian Nodal y Belinda, incluso se les separó tras la petición de matrimonio por una estrategia en redes sociales que obligó al cantante a eliminar todas sus fotografías.

Sin embargo, parece que la relación está más fuerte que nunca, pues primero, Nodal dedicó su Premio Billboard a la famosa intérprete del disco Utopía, y luego, estrenaron un video juntos.

Como lo lees, la primera colaboración entre Belinda y Christian Nodal sucedió con la canción “La Sinvergüenza”, donde interpreta el mexicano junto a la reconocida Banda MS.

La canción se estrenó hace un par de días, pero el videoclip fue recientemente lanzado en el canal oficial del cantante de música banda, y sorpresivamente fue dirigido por Belinda.

Belinda dirigió el nuevo videoclip del cantante Christian Nodal (Foto: Captura de pantalla / Telemundo)

En el video se le puede ver junto a la Banda MS en un ambiente completamente burlesque y cantinero que recuerda a las mejores películas del viejo oeste, pero con un toque bastante mexicano.

La historia gira entorno a una historia de amor, en la que Christian Nodal fue abandonado por la mujer que ama, y a quien trata de olvidar a través de la bebida y el juego.

La canción no está nada lejana a aquellas escenas grabadas entre colores infernales que representan el dolor en las entrañas de su protagonista; la letra es el discurso que tiene un hombre despechado con el cantinero local, en el que recuerda todas las promesas que le hizo cuando eran una pareja, aparentemente con un futuro prometedor.

“Y yo le dije que si se iba no me dolería y que rápido la olvidaría; yo pensando que me rogaría, pero la sinvergüenza se dio la media vuelta y no ha vuelto todavía”, es el pegajoso coro de su tema.

Christian Nodal fue en fechas recientes galardonado con un Premio Billboard (Foto: Captura de pantalla / Telemundo)

“Dirección: Belinda. Producción: Abelardo Báez”, son los créditos que aparecen al principio del video.

“El espíritu de la bruja está orientado a quemar el alma del amado”, es la frase de Belinda Peregrín Schull que cierra la secuencia.

Lo anterior, explicaría un poco el ambiente tenebroso que llega a tener este proyecto, donde incluso vemos algunos objetos religiosos a lo largo del videoclip.

Pese a la renuencia que han tenido a lo largo de los meses, Belinda y Christian Nodal podrían optar en los próximos meses, días o tal vez semanas, por estrenar, por fin, una canción en conjunto, no solamente videoclips.

Sin embargo, nos ha dejado un buen sabor de boca la primera colaboración entre ambos. En una era donde los videoclips cuentan cada día con menos producción, diseño, planeación e idea, ambos hicieron un gran trabajo por darle un toque distinto al trabajo de Nodal.

El romance entre Christian Nodal y Belinda tomó el camino del matrimonio el día 25 de mayo (Foto: Instagram @christiannodal)

Christian Nodal y Belinda de nuevo en público

Este jueves 23 de septiembre se llevaron a cabo los premios Billboard Latin Music Awards, realizados en el Wastco Center de Florida, la gala que reconoce a lo más destacado de la música en español.

Pero quienes realmente llamaron la atención fueron la llamada “pareja del momento”, conformada por Christian Nodal y Belinda, quienes llegaron tomados de la mano y desfilaron por la alfombra roja mostrándose muy enamorados.

Ya en plena ceremonia, donde Nodal se alzó con el galardón en la categoría “Artista regional mexicano del año”, el cantautor recibió un tierno beso y un fuerte abrazo por parte de su novia, quien lo felicitó antes de dirigirse al podio donde dedicó unas palabras.

