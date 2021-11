La verdadera razón por la que Geraldine Bazán se alejó de las telenovelas

La artista mencionó que su decisión de mantenerse lejos de la pantalla chica (Foto: Instagram)

Geraldine Bazán es ampliamente reconocida por su participación en telenovelas como Las riendas del amor o Victoria, sin embargo, desde hace un tiempo, la actriz se ha mantenido alejada de este tipo de producciones y por fin reveló a qué se debe.

La artista mencionó que su decisión de mantenerse lejos de la pantalla chica fue completamente personal y lo hizo para poder apoyar a su hija Elissa Marie de 12 años, quien recién incursionó en la telenovela Si nos dejan.

“Soy una mamá gallina completamente, por ella soy madre, asistente, fotógrafa, maquillista, porrista, vestuarista... La verdad es que el orgullo de una mamá es difícil de explicar y más allá de cualquier cosa, viéndola com actriz estoy muy orgullosa de ella” expresó Bazán para TVyNovelas.

Asimismo, ahondó en que su hija se enfocó mucho en este nuevo proyecto y estudió lo necesario para desempeñar de la mejor forma su papel. Además, aprovechó para contar que Elissa, quien también es fruto de Gabriel Soto, creció en el medio y eso fue algo que la impulsó a seguir el modelo de sus padres.

“Desde pequeña ha estado en medio de cámaras, fotos, teatros, foros... entonces se le ha hecho familiar. Lo primero que hizo fue porque la invitaron a hacer de mi hija en un proyecto, le gustó, aunque ahí estaba sumamente verde”, exclamó.

Geraldine ahondó que por el momento no tiene intenciones de regresar a grabar en algún proyecto de este tipo, pues se encuentra en un punto muy importante de su vida.

“Yo no estoy descansando. Lo que pasa es que la gente piensa que cuando uno no trabaja en televisión es porque está descansando, pero no es así. Yo he estado haciendo otras cosas, porque durante la vida uno tiene que ir diversificándose, estoy creciendo como empresaria, además, elaborando una plataforma junto con unos socios, para creadores de contenido”, añadió.

De igual manera, volvió a destacar que su papel como madre ha sido fundamental durante este tiempo, pues ella es quien lleva a su hija a los llamados y está al pendiente de que todo salga bien.

“estoy disfrutando este tiempo, he viajado mucho últimamente y creo que también uno se vuelve más selectivo con los proyectos”, dijo.

El nuevo romance de Geraldine Bazán

Geraldine Bazán ha estado en medio de los reflectores no sólo por la espectacular figura que mantiene a sus 38 años, sino también porque parece estar enamorada de su nueva pareja, el empresario Luis Murillo, tras su escandalosa separación con Gabriel Soto.

Fue apenas hace unos meses cuando la actriz dejó ver algunas pistas sobre su nuevo romance, pues durante un live a través de Instagram en donde le explicó a sus seguidores por qué la habían hospitalizado, mandó un mensaje lleno de amor a alguien muy especial.

“A ti, que tú ya sabes quién eres, gracias por tu amor, por tu tiempo, por consentirme tanto, gracias…”, dijo Bazán con una sonrisa.

Al pasar del tiempo, la pareja no ha podido evitar expresarse su amor a través de redes, pues de vez en cuando comparten alguna foto juntos, a pesar de que la actriz no quiere hablar públicamente del tema.

En una entrevista con el programa Sale el Sol, agradeció el interés de los medios y compartió la razón por la cual prefiere mantener su relación amorosa en privado. “La verdad es que sobre todo que mi pareja no es del medio, entonces también es un poco respetar cuando no eres conocido. Y creo que también es mucho más sano”, recalcó.

