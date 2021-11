De la Casa de los Famosos a “sugar daddy”: las reveladoras fotos de Pablo Montero con una joven de 21 años

Los dos estuvieron muy cariñosos (Foto: Twitter @debocaenboca.news)

Pablo Montero estuvo en el ojo público durante los últimos meses tras su participación en el reality de Telemundo “La casa de los famosos”. Cuando estaba dentro, Gisella Aboumbrad intentó desesperadamente ser su pareja sentimental, mientras el actor se mostró desinteresado. Incluso, en el último momento del programa, el también cantante se dio un beso en los labios con Alicia Machado.

Pero aún con todos estos acontecimientos de por medio, el final de este show trajo consigo más polémica de la esperada, pues imágenes de Pablo Montero con una misteriosa mujer de aparentemente 21 años comenzaron a circular en redes.

En una serie de fotos y videos que inundaron internet se pudo apreciar a una joven identificada como Nicol Cast besando al actor y compartiendo varios momentos con él. Sin embargo, Montero no declaró nada al respecto, incluso dejó de seguir a la joven en Instagram. Por su parte, la joven borró las fotos e historias con el cantante.

Hasta el momento no se ha esclarecido qué tipo de relación tienen ambos, pero los internautas han creado todo tipo de teorías e, incluso han etiquetado a Gisella para que de su opinión al respecto.

“¿Qué pensará Ernestina alias @gisellatv de esto?”, puede leerse en algunas cuentas de Instagram.

Qué pasó con Pablo Montero en LCDLF

Conforme transcurrían las semanas en el reality show de Telemundo, algo que llamó la atención de los espectadores fue la insistencia con la cual, Gisella intentó enamorar a Montero, a pesar de que el artista lo único que hacía era tratarla indiferente.

Uno de los eventos que más controversia causó fue cuando Gigi decidió confesarle su amor a Montero y este decidió ignorarla completamente. Todo aconteció mientras los dos artistas estaban en una íntima plática y Gisella tomó la iniciativa.

“Del amor aprendí que hay que decir lo que se siente en el momento porque a veces puede ser tarde. Nunca olvides que te quiero, ha sido un bonito viaje hasta el momento”, comenzó a decir nerviosa.

Pero Pablo contestó: “Ha sido una amistad muy bonita, muy sincera y con mucha comunicación”.

A pesar de la indiferente respuesta, Gigi continuó y le dijo a Montero que su confesión no era algo que no podía decir enfrente de todos. Posteriormente, le entregó a Pablo un papel que decía “I love you”, pero el actor le dijo que no entendía.

La única respuesta que recibió de Pablo fue un: “okay”.

En otras emisión del show, Pablo Montero tuvo un momento íntimo con Alicia Machado para revivir caricias y besos como cuando fueron pareja en 1997.

El ambiente entre dos de los concursantes más polémicos de la La casa de los Famosos se puso intenso mientras se realizaba una fiesta dentro del reality show de Telemundo.

Ahí el cantante mexicano, Pablo Montero se acercó muy cariñoso a la que en su momento fue su pareja, Alicia Machado, y se les vio a ambos muy cariñosos, tan es así que hasta se besaron.

La cuenta de Instagram de Telemundo reveló el video tras darse un beso en la boca y estar muy unidos platicando, ahí el mexicano le preguntó a la actriz venezolana: “¿tú y yo qué somos?”, a lo que ella contestó: “nada”. Aunque eso no evitó que los abrazos, besos y bailes entre ambos se detuviera.

