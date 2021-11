“Mi esposo lo quería mucho”: Bella de la Vega reveló cómo surgió su romance con Juan Antonio Edwards

Bella de la Vega con Juan Antonio Edwards. El actor cuenta con 60 años de trayectoria (Foto: Instagram/@actrizbelladelavega)

A principios de este año, Bella de la Vega se ganó la antipatía y las críticas de los cibernautas, esto luego de que la actriz compartiera en su perfil de Facebook un par de fotos tomadas junto al féretro de su esposo cuando murió en enero por una fibrosis pulmonar.

La viuda del director de escena José Ángel García, padre de Gael García Bernal, se defendió argumentando que dicha acción la había platicado con el actor en vida, y que se quedaba como un asunto íntimo de la pareja, sin embargo, fue calificada como una mujer de mal gusto e indolente por parte de algunos sectores del público.

Ahora, diez meses después del trago amargo de despedir a quien dice, fue el amor de su vida, la actriz y modelo ha decidido abrirle las puertas al amor de nueva cuenta. Bella de la Vega confirmó que lleva un mes de relación con el también actor y director de escena Juan Antonio Edwards, a quien conoció gracias a su fallecido esposo en las grabaciones de Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe, unitarios en los que ambos se desempeñaron en Televisa.

“Tras la dolorosa partida de mi José Ángel, caí en una profunda depresión y ya no quería vivir, pero tuve la fuerza para salir adelante y Dios me bendijo con la llegada de una nueva persona a mi vida”, comentó De la Vega a la revista TVNotas. “Ha estado muy presente dentro de mi vida y espero que conforme nos vayamos conociendo pase algo bueno y somos gente que nos queremos mucho, hay mucho cariño”, añadió la también bailarina.

Esta revelación también ha levantado ámpula en internet, pues el primer actor con más de 60 años de experiencia en el mundo histriónico era muy amigo de José Ángel, por lo que la actriz ha sido calificada como desleal. Bella cuenta que tras la muerte de su esposo, Juan Antonio se mantuvo muy al pendiente de ella, por lo que se fueron acercando hasta hacer surgir el amor, aunque ella continúa sufriendo el luto por el recordado actor.

“Yo estoy todavía pasando un luto muy fuerte por la muerte de José Ángel; yo sigo enamorada, yo todavía lo amo, platico con él, con cada hombre que conozco voy comparándolo. José Ángel era así, era todo caballeroso, tierno, entonces es difícil...”, confesó la exparticipante de Survivor México al programa Ventaneando.

Bella conoció a Juan Antonio tiempo atrás, cuando su fallecido esposo los presentó Foto: Instagram

La actriz, quien ha triunfado en OnlyFans con contenido sensual -donde ha revelado que percibe altos ingresos-, confesó que ha salido con otras personas en este tiempo desde que falleció José Ángel, entre ellas con Juan Antonio Edwards, quien le pidió ser su novia, a lo que ella dijo que sí; sin embargo, el actor vive un tanto lejos de la Ciudad de México, en Morelos, por lo que prefiere disfrutar su enamoramiento. actual.

“Amor de lejos no se me da, yo soy muy de muégano, me gusta estar siempre con la persona que me ama”, confesó la bailarina.

Pese a la diferencia de edades, pues él la aventaja con 23 años, esto no impide que Bella alguna vez pueda llegar al altar junto a el actor que trabajó en el proyecto Buenas nuevas en los años 90 al lado de Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Así recordó la también exparticipante del segmento Quiero cantar de Venga la alegría:

“Hace varios años coincidimos en Televisa, en las grabaciones del programa La rosa de Guadalupe y, de hecho, fue José Ángel quien nos presentó, porque ellos eran amigos, e incluso mi esposo lo quería mucho, le decía: ‘El muchachón’. En ese entonces, ahí quedó el asunto”, externó.

