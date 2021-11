Por qué Carlos Rivera regresó a los foros de TV Azteca

Carlos Rivera estuvo en foros de TV Azteca (Foto: Instagram/@_carlosrivera)

Carlos Rivera dio nuevamente de que hablar al visitar frecuentemente los foros de TV Azteca. No obstante, esto podría resultar extraño para algunos, ya que recientemente el cantante participó en el show Quién es la Máscara de Televisa.

Fue en el programa Con Permiso, donde Martha Figueroa y Pepillo Origel hablaron sobre este curioso hecho y revelaron cuál podría ser el motivo por el que Rivera estaría pisando nuevamente la televisora donde realizó su primera aparición años atrás.

“Me contaron, aquí sí una persona de la mesa de redacción, que lo vio con sus ojos que ya regresó a la televisora del Ajusco. Sí, que anda ahí Carlitos porque fíjate que él va a dar un concierto muy grande, antes de que termine el año, y se va a presentar ya en un presencial en un súper concierto y no encontró ningún lugar para ensayar”, dijo Figueroa durante su programa.

Rivera tuvo algunas diferencias con TV Azteca en el pasado (Foto: Instagram/@_carlosrivera)

Asimismo, destacó que el también actor de teatro musical necesitaba un lugar idóneo para prepararse correctamente.

“O sea, estaba buscando una bodega, estaba buscando un foro, estaba buscando a ver en dónde y no encontró, que no había local, nave, no había nada donde pudiera él ensayar, más que encontró un foro que le rentaron y entonces se fue a la televisora del Ajusco y le rentaron su foro”, dijo.

La conductora ahondó que, quienes han visto al artista en las instalaciones al cantante se han sorprendido en gran manera, ya que la relación de Carlos Rivera con la televisora no ha estado en las mejores condiciones.

“Le tenían agarrado su contrato muchos años, y él quería ir acá y acullá y no lo dejaban, entonces ya que lo soltaron no quedaron muy amigos [...] La gente cuando lo ve entrar se pregunta: ´¿ya regresó Carlos?´ pero no, está en un foro ensayando las canciones para el show que va a dar antes de fin de año”, no obstante, sus visitas serán temporales”, dijo.

A principios de octubre, el originario de Tlaxcala publicó un conmovedor mensaje tras el XV aniversario del primer disco que se estrenó bajo su nombre y adelantó que se encuentra buscando la manera de cómo celebrar con sus fans el lanzamiento de su álbum.

escribió un breve mensaje donde habló sobre qué significó para trabajar en su primer proyecto (Captura: @_carlosrivera/instagram)

El cantante y actor mexicano sorprendió a sus seguidores de redes sociales con la sesión fotográfica que se tomó en 2006 como parte del cuadernillo que acompañó su disco Carlos Rivera.

Como parte de la publicación, el también conocido por su espectacular participación en la obra El Rey León, escribió un breve mensaje donde habló sobre qué significó para trabajar en su primer proyecto musical después de que ganó la tercera generación de La Academia en 2004.

“Hace 15 años lancé mi primer álbum. Tuvieron que pasar más de dos años desde que salí de La Academia para verlo realizado”, explicó.

De esta manera, Carlos Rivera dejó entre ver que tras vencer a sus compañeros del reality show de TV Azteca y cobrar el premio que le ofrecieron tuvo que esperar algo de tiempo para que tuviera entre sus manos el tan anhelado álbum.

El intérprete de Recuérdame terminó su mensaje agradeciendo a todos los fans que, desde su aparición en el reality de canto hasta ahora que se encuentra dando conciertos por diferentes partes del mundo, lo han apoyado y han conectado con él a través de su música.

SEGUIR LEYENDO