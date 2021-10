Carlos Rivera dio un vistazo a los primeros pasos en su carrera tras La Academia: “Gracias a quienes me han acompañado”

(Foto AP/Lynne Sladky, archivo)

Carlos Rivera publicó un conmovedor mensaje tras el XV aniversario del primer disco que se estrenó bajo su nombre y adelantó que se encuentra buscando la manera de cómo celebrar con sus fans el lanzamiento de su álbum.

Este domingo 3 de octubre, el cantante y actor mexicano sorprendió a sus seguidores de redes sociales con la sesión fotográfica que se tomó en 2006 como parte del cuadernillo que acompañó su disco Carlos Rivera.

Como parte de la publicación. el también conocido por su espectacular participación en la obra El Rey León, escribió un breve mensaje donde habló sobre qué significó para trabajar en su primer proyecto musical después de que ganó la tercera generación de La Academia en 2004.

(Captura: @_carlosrivera/instagram)

“Hace 15 años lancé mi primer álbum. Tuvieron que pasar más de dos años desde que salí de La Academia para verlo realizado”, explicó.

De esta manera, Carlos Rivera dejó entre ver que tras vencer a sus compañeros del reality show de TV Azteca y cobrar el premio que le ofrecieron tuvo que esperar algo de tiempo para que tuviera entre sus manos el tan anhelado álbum.

En las postales que forman parte de Carlos Rivera, el cantante oriundo de Tlaxcala posó alrededor de sus 22 años, edad que tenía cuando se estrenó el disco. Junto a las imágenes, el novio de Cynthia Rodríguez recordó cuáles fueron los sencillos que lanzó en esa ocasión.

Carlos Rivera tenía aproximadamente 22 años en las fotos, ahora tiene 35 (Captura: @_carlosrivera/instagram)

“Te me vas, No soy el aire, En el amor no se manda y Como tú, fueron las primeras canciones en mi repertorio. Gracias a quienes desde el primer día han acompañado mi carrera. Los amo muchísimo”, añadió.

El intérprete de Recuérdame terminó su mensaje agradeciendo a todos los fans que, desde su aparición en el reality de canto hasta ahora que se encuentra dando conciertos por diferentes partes del mundo, lo han apoyado y han conectado con él a través de su música.

Además, adelantó que se encuentra trabajando una manera de rendirle tributo a ese primer disco que estrenó hace ya quince años. Sin dar mayor detalle, Carlos Rivera aseguró que cautivará a sus fans: “Pronto tendremos una sorpresa para recordar este XV aniversario del álbum”, concluyó.

Rivera participará como juez en la segunda temporada de "¿Quién es la máscara?" (Foto: Instagram/@_carlosrivera)

Fue en 2004 cuando la televisora del Ajusco emitió la tercera temporada de La Academia. Entre sus filas se encontraron grandes músicos mexicanos tales como Hiromi Hayakawa, Dulce López, Melissa Ibarra y César Robles, quienes figuraron como finalistas.

Cabe mencionar, que durante su estadía dentro de la casa del reality, Carlos Rivera y Hiromi tuvieron un fugaz romance. Tras la esperada final, el intérprete de Fascinación se posicionó en el gusto del público y terminó ganando.

Desde ese momento a la fecha, el cantante de 35 años luchó para continuar con su pasión, la música. Durante su trayectoria en la industria ya cuenta con alrededor de 10 discos y algunas colaboraciones.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez tienen una relación sentimental que mantienen al margen, por lo que comparten pocas fotos juntos (Foto: captura de pantalla)

Sin embargo, el álbum que más impactó al inicio fue El hubiera no existe, donde contó con el apoyo de grandes cantautores mexicanos como Mario Domm, Leonel García, Pablo Preciado y el propio Carlos Rivera. Además, también se incluyó una composición de Franco de Vita.

Las canciones que se integraron en dicho disco fueron muy bien recibidas por el público, colocándolo en la cima de las listas de popularidad en aquel 2008. Con su producción Guerra, Carlos Rivera quiso grabar un detrás de cámaras para completar el video documental Crónicas de una guerra.

Actualmente, el cantante mexicano ha realizado importantes colaboraciones con artistas de renombre de la industria musical o representativos de otro género, tales como Armando Manzanero, Ricardo Montaner, Rocío Dúrcal, en donde recuperó una de sus magistrales interpretaciones de Amor eterno.

