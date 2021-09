Por qué Carlos Rivera no quiso interpretar a Vicente Fernández

Carlos Rivera sonó como uno de los candidatos a encarnar al charro en su serie (Foto: Instagram)

En las últimas semanas Vicente Fernández ha estado en medio de la atención mediática, ya sea por las situaciones en que se ven involucrados sus famosos hijos o por su condición de salud, que lo mantiene internado desde hace más de un mes en el hospital Country 2000 de Guadalajara.

Y es que “el charro de Huentitán” permanece “delicado, pero estable” tras haber resbalado en su domicilio, hecho que le provocó una lesión cervical, esto aunado a los padecimientos que el cantante de La ley del monte presenta desde hace tiempo.

En medio de su convalecencia, se ha dado a conocer que ya se prepara una bioserie que contará la vida del famoso cantante de rancheras, y en medio de la fiebre de biopics, una de la historia de “Don Chente” ha comenzado a hacer ruido.

Vicente se encuentra internado y en terapia intensiva desde hace más de un mes (Foto: EFE/ Francisco Guasco / Archivo)

Sobre el proyecto que aún se encuentra en su fase inicial de planeación, se han mencionado varios nombres para obtener el rol protagónico que dé vida al cantante de Estos celos, siendo el de Carlos Rivera uno de los más sonados.

Y es que el afamado egresado de La Academia, pese a no contar con un parecido físico notable con el jalisciense, su tesitura vocal y su rango interpretativo podrían convertirlo en el candidato ideal para la bioserie.

Ahora, el cantante de 100 años habló sobre el tema y desmintió haber sido contemplado para participar, además dio las razones por las cuales no desearía participar en ningún proyecto del tipo.

Fue durante un encuentro con la prensa a su llegada a la Ciudad de México donde el cantautor expresó que “no, ni siquiera me invitaron, no, no sé de dónde lo sacaron. Mira, me han invitado realmente a todas las series o películas de algunos artistas que ya han salido, pero la verdad es que no, no es algo que me gustaría hacer”, expresó contundentemente.

Rivera negó haber sido invitado al proyecto y dejó en claro que no participaría en ningún otro del tipo (Foto: Instagram/@_carlosrivera)

Con estas palabras, el novio de Cynthia Rodríguez descartó la posibilidad de una incursión, hecho que ha sido considerado por algunos de sus seguidores en redes sociales como que el cantante “no se quiere colgar de la fama de nadie más”.

Rivera, quien ya ha participado como actor en importantes proyectos como el musical El rey león de Disney en España, puntualizó que existen otros actores preparados y con las aptitudes necesarias para lograr una gran interpretación de papeles inspirados en estrellas de la vida real.

“Yo creo que hay gente que tiene mucha preparación para hacerlo y no, no son proyectos que a mí me llamen la atención mucho, la verdad. No aceptaría ningún papel que tenga que ver con un artista ya conocido porque no”, sentenció con firmeza el exitoso cantante.

Alejandro Speitzer podría darle vida a Vicente Fernández en su etapa de juventud (Foto: Instagram/@alejandrospeitzer/Cuartoscuro)

El intérprete de Cómo pagarte fue informado por un reportero que probablemente Alejandro Speitzer haría el papel de Vicente Fernández, a lo que Carlos contestó con amabilidad: ”Bueno, él es increíble y todo lo que hace lo hace muy bien”.

En las últimas horas surgió más información respecto a quién podría protagonizar la serie. Luego de la versión de que Alejandro Speitzer sería quien interpretaría al cantante durante sus años de juventud, inclusive el mismo Vicente Fernández Jr. supuestamente lo habría confirmado diciendo que le gustaba la actitud del joven actor.

Sin embargo, hoy el periodista de espectáculos Gil Barrera compartió a través de su cuenta en Twitter que esto no sería posible ya que, según su información, será Jaime Camil quien esté a punto de comenzar con el proceso de caracterización del personaje con la prueba de vestuario.

Según el periodista Gil Barrera, Jaime Camil ya estaría realizando pruebas para "convertirse" en Vicente Fernández (Foto: CUartoscuro)

“Estoy en posibilidad de confirmar que, #JaimeCamil será quien encarne a #VicenteFernández en la serie biográfica del charro de Huentitán. Jaime ya está en México, haciendo pruebas de vestuario”, se lee en el tuit de Barrera.

Acerca de la supuesta participación de Speitzer en la bioserie, declaró que se habría tratado de una forma de distraer al público antes de que comenzara el rodaje. “La idea de que #AlexSpeitzer tuviera está oportunidad sólo fue un distractor”, escribió.

