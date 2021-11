Miguel Bosé presentó su biografía, pero levantó polémica por pedir quitarse el cubrebocas

El cantante español Miguel Bosé estrenó su libro de memorias, "El hijo del Capitán Trueno" EFE/ Chema Moya

El hijo del Capitán Trueno es el título del libro de memorias del cantante Miguel Bosé que llegó a las librerías el pasado 10 de noviembre, según la editorial Espasa-responsable de su publicación- destaca su capacidad de “pulverizar los prejuicios”. En conferencia de prensa el cantante causó polémica, otra vez, por pedirle a los responsables de cada medio retirarse el cubrebocas ya que no los lograba reconocer, aunque desde el inicio de la pandemia ha tenido problemas con el tema de COVID-19.

Desde hace casi dos años, Miguel Bosé entró en polémica al mencionar que no existe el coronavirus e incluso se llegó a mostrar en contra del uso de las vacunas, por lo que en esta ocasión le pidió a los reporteros que se quitaran los cubrebocas:

“Oye, ¿Os importa quitaros las mascarillas? Perdón pero es que veo delante de mí una gente que normalmente me encuentro en la calle y es ‘hola, ¿qué tal?’ y es como… gracias”, expresó el intérprete de Amante Bandido.

Aunque de manera inmediata se notó alarmado por lo que los asistentes pudieran decir, el cantante les mencionó que de no querer hacerlo no pasaría nada, pero para su comodidad preferiría seguir siendo entrevistado con los rostros al descubierto para poder saludarlos a todos en un futuro y él supiera de donde los conocía.

“No, si no queréis las podéis mantener, pero es que me parece más… ¡Hola!”, mencionó. En ese momento un reporte siguió la petición de Bosé a lo que el cantante de manera algo forzada se hizo el sorprendido y se levantó a saludar y abrazar a uno de los reporteros, acción con la que trató de ejemplificar y respaldar el porqué estaba pidiendo a todos los presentes que no utilizaran cubrebocas, aún con la pandemia sin tener un fin cercano.

No es la primera vez que Miguel Bosé muestra actitudes en contra de las medidas sanitarias por la COVID-19 CULTURA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO

No es la primera vez que Miguel Bosé muestra actitudes en contra de las medidas sanitarias por la COVID-19, ya que además de negar su existencia, al intérprete de éxitos como Morena Mía, Aire Soy -famoso dueto con la mexicana Ximena Sariñana- o Si Tú No Vuelves ha utilizado sus redes sociales para compartirle a sus fans supuestas teorías conspirativas acerca de la creación del virus, un “control” en todo el mundo a través de campañas mediáticas de miedo o incluso la invitación a no recibir una vacuna “ya que con eso serían controlados”.

En agosto del 2020, Miguel Bosé reaccionó a un tuit en el que se hablaba sobre la relación directamente proporcional entre los vacunados contra la gripe y fallecidos por COVID-19. “Nos quieren matar”, escribió el intérprete español como respuesta a un tuit de la cuenta @zuletamerchan donde decía “hace más de 30 años existe la vacuna contra la gripe. He aquí el balance actual”.

Miguel Bosé confesó que le hubiera gustado ser como Julio Iglesias Imagen de archivo del cantante español Miguel Bosé . EFE/Cuauhtémoc Moreno

Al inicio de la pandemia el cantante de 64 años había dado de qué hablar por otros mensajes. Primero alarmó al asegurar que “lo peor está por llegar”, respecto de la epidemia de COVID-19 en México y poco después lanzó una serie de tuits hablando de la red 5G, las vacunas y el control de la población. De manera directa con nuestro país aseguró en su momento que la pandemia es una “gran mentira de los gobiernos” y acusó directamente a Bill Gates de estar detrás de un plan de control de la población mediante cierta tecnología.

Aunque esta situación eclipsó por completo la conferencia de prensa, Miguel Bosé confesó que le hubiera gustado ser como Julio Iglesias ya que este último logró tener una fama internacional, en todo el sentido de la palabra, a lo que Bosé considera jamás logró obtener ya que sus mercados fuertes se encuentran en el continente americano y uno que otro país en Europa.

