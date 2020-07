Los agitados meses de Miguel Bosé: problemas de salud, disputas familiares y controvertidas opiniones

Miguel Bosé ha estado en la mira por versiones sobre su salud y por sus opiniones en redes sociales

Para el cantante Miguel Bosé los últimos meses han sido de agitación y controversia entre problemas familiares y algunas opiniones en redes sociales que lo han puesto en la mira de sus seguidores y también de los medios.

Si bien el intérprete español ha quitado un poco el velo de misterio alrededor de su vida (compartiendo, por ejemplo, fotos con sus hijos), hay otros aspectos que aún generan dudas.

Y es el caso de su salud. Desde hace más de un año el estado que guarda la de Bosé ha causado revuelo y especulaciones.

Su manera de hablar, como si todo el tiempo le faltara el aire, no ha dejado más que preocupación entre sus seguidores, sin que él haya hablado abiertamente de lo que le ocurre.

Bosé ha dado de qué hablar por sus publicaciones en redes

De lo que sí ha hablado es de su oposición a la red 5G y de apoyar ciertas teorías de conspiración que le han dejado varias críticas e incluso, una censura por parte de Twitter y Facebook.

Primero alarmó al asegurar que “lo peor está por llegar”, respecto de la epidemia de COVID-19 en México y poco después lanzó una serie de tuits hablando de la red 5G, las vacunas y el control de la población.

Aseguró que la pandemia es una “gran mentira de los gobiernos” y acusó directamente a Bill Gates de estar detrás de un plan de control de la población mediante cierta tecnología.

“A estas (vacunas) se les podrían añadir también diversos metales, aún más tóxicos de los que ya incluyen, adyuvantes ilegales o el llamado “polvo inteligente”, todos ellos atentando contra nuestra salud y sin nuestro consentimiento. Llevada a cabo esta fase, y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades”, añadió en sus publicaciones.

En aquel hilo aseguró que Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España. apoya con millones de euros a la Fundación Gates, pero esas afirmaciones le costaron la censura en Facebook, por lo que debió rectificar.

“Con respecto a la censura que he tenido en Facebook: perdón Señor Sánchez, rectifico mi nota censurada, no esperaba menos. GAVI, la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, con la que la Fundación Bill & Melinda Gates colabora activamente, ya que la mayoría de su inversión está destinada a la investigación en el área de las vacunas, (he tenido que rebajarme a Wikipedia para reunir información que no sea sospechosa de CENSURA), es la organización a la que usted acaba de otorgar 50M€ (esto lo dice usted), de las arcas públicas, no de su bolsillo, para apoyar su campaña de vacunación a niños sobre todo en países pobres o subdesarrollados, encomiable labor caritativa, veremos sus consecuencias”, detalló.

Pero sus controvertidas opiniones le causaron también problemas en Twitter.

“Querid@s amig@s, me bloquearon mi cuenta de Twitter por mi enhorabuena a Bolivia por utilizar determinado medicamento para combatir el COVID-19”, comentó el intérprete español, quien había asegurado que en esa nación aprobaron emplear dióxido de cloro para tratar el virus.

Miguel Bose (Foto: Facebook@MiguelBoseOficial)

“Esta CENSURA empieza a dar síntomas calcados de un RÉGIMEN que ya viví en mi adolescencia. NOS ESTÁ PROHIBIENDO DIFERIR, PENSAR DE OTRO MODO. TOLERANCIA CERO”, agregó.

Sin embargo, tres días antes de que Bosé acusara censura, el Ministerio de Salud de Bolivia comentó que estaba circulando información falsa en algunos medios de comunicación y a través de algunas personalidades, sobre el uso del dióxido de cloro como remedio contra el SARS-CoV-2.

Miguel Bose (Foto:Twitter@MinSaludBolivia)

Problemas familiares

Bosé además enfrentó este año la muerte de su madre, la actriz Lucía Bosé, y con ella una disputa familiar.

Lucía Bosé murió en marzo de este año

Y es que, apenas este fin de semana su sobrino Olfo lo acusó de impedirle acudir al funeral de la actriz por no profesar la religión católica.

“Han pasado siete años desde que cometí un error. Parece que soy una especie de Judas. Yo solo quería despedirme de mi abuela y de toda mi familia, pero mi tío no me ha dejado”, contó Olfo, según reportes de ABC.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Miguel Bosé prohibió a su sobrino Olfo asistir al funeral de su madre, Lucía Bosé por diferencias religiosas

Miguel Bosé difundió información falsa sobre Bolivia y posteriormente acusó a Twitter de censurarlo