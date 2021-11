Emilio Osorio mandó emotiva felicitación a Karol Sevilla por su cumpleaños 22

Foto: INstagram/@karolsevillaofc

La artista mexicana Karol Sevilla esta de fiesta tras celebrar 22 años de vida, por parte de sus seguidores ha recibidos múltiples felicitaciones, pero una de las más importantes muestras de cariño fue de su pareja Emilio Osorio, hijo de del productor mexicano Juan Osorio y la cantante cubana Niurka.

El joven actor compartió en su cuenta de Instagram algunas palabras emotivas donde añadió fotografías con varios momentos íntimos en pareja.

“El problema que tengo contigo, es lo bien que me caes. Me haces enojar como nadie, me sacas de mis casillas y muchas veces, tu humor bipolar me vuelve loco. Lo cagad* es que la gente de afuera lo puede ver como algo negativo, cuando en realidad, te haz convertido en mi aventura favorita de todos los días. Te amo. Feliz Cumpleaños señorita Sevilla. La estaré molestando por muchos más”, escribió Emilio.

Emilio Marcos compartió una felicitación para Karol Sevila Foto: Instagram/@emilio.marcos

Karol Sevilla, a través de su cuenta de Instagram, replicó la emotiva felicitación del hijo de Niurka Marcos en sus historias de la red social y añadió un comentario: “¡Te Amo! Gracias por hacerme sonreír todos los días”, escribió la joven intérprete mexicana.

Por otro lado, se sumaron a las felicitaciones de Instagram varios mensajes que le hicieron sus seres cercanos y seguidores. Karol, el día de ayer, compartió una fotografía con todavía 21 años y los celebró junto a sus seguidores: “Última foto con 21 años! Gracias por todo perdón por tan poco”, redactó.

Cabe recordar que la pareja hizo oficial su relación en junio de 2021 y tomaron la decisión de hacer público su romance: “Nosotros ya habíamos andado antes, pero nadie lo supo, cortamos y el destino nos reunió de nuevo, ahora sí decidimos hacer pública nuestra relación”, comentaron en un en vivo a través de Instagram.

Emilio Marcos compartió un Reels junto a Karol Sevilla Foto: Instagram/@emilio.marcos

“Emilio siempre me dice que me veo muy bonita, resalta mis logros y señala si algo considera que no está bien, me gusta tener a alguien así a mi lado, que me da otro punto de vista”, declaró Karol Sevilla.

Además, la joven mexicana ha llamado la atención de sus seguidores por hablar de su relación con su suegra, Niurka Marcos.

“Es un amor, me muero de risa siempre que estoy con ella, es como una mamá, literalmente. Me da muchos consejos, me ayuda a centrarme (...) Realmente me tratan bien bonito, me han recibido en sus casas de la forma más bonita, y sobre todo creo que han entendido muy bien que yo adoro a su hijo y que lo único que quiero es hacer bien y eso es importante”, declaró en una entrevista de Univisión.

Por otro lado, en la misma charla la artista mexicana confesó que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida: “Estoy haciendo lo que me gusta con mi música y como actriz, estoy muy bien con mi familia y tengo una relación que me da mucho equilibrio y estabilidad”.

En febrero del próximo año estrenará por Disney+ Siempre fui yo, serie que protagoniza junto a Pipe Bueno. Cabe recordar que es actriz, cantante, empresaria, modelo y presentadora empezó su carrera desde muy chica y es muy conocida como “Luna Valente”, por su papel en la serie original de Disney Channel, Soy Luna.

En los últimos 12 meses y tras sus múltiples proyectos en puerta, Karol Sevilla duplicó su audiencia en Tiktok, alcanzando los 23.1 millones de seguidores y superando los 245 mil de likes en la plataforma, además de los más de 13.6 millones de seguidores en Instagram.

