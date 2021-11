Carmelita Salinas continúa en coma y sin cambios tras su derrame cerebral

Carmen ha destacado en cine, teatro y televisión Foto: Archivo

Se ha dado a conocer que Carmen Salinas, quien permanece hospitalizada desde la noche de este miércoles, continúa en el mismo estado en el que llegó al StarMédica de la colonia Roma, en la Ciudad de México

Fue Gustavo Briones, sobrino y asistente personal de la querida actriz, quien detalló a las afueras del hospital el estado actual de Salinas:

“Tenemos el mismo informe. El doctor ahorita me dijo que sigue igual, la saturación exactamente igual que en la mañana, no le han metido medicamentos más que un medicamento para el dolor, más allá no”, expresó.

La familia recibirá un nuevo parte médico durante la mañana de este viernes: “El médico me dice que en la noche no van a comunicar nada, el próximo informe va a ser mañana en la mañana”, añadió.

El sobrino y asistente personal de la actriz fue quien solicitó la ambulancia y se encargó del internamiento de Salinas Foto: Captura de pantalla

Sus familiares se han mantenido muy al pendiente de la evolución de Carmelita, igual que múltiples personalidades del medio del espectáculo, quienes en las redes sociales han pedido por la salud de la emblemática actriz:

“Está toda la familia reunida, es muy querida. Todo el mundo me ha hablado, acabo de colgar con Ana de la Reguera, me dijo que si podía venir, no hay forma de que nadie pueda entrar mas que su nieta y yo, somos los únicos que podemos verla, porque estamos como responsables”, añadió con lágrimas en los ojos el sobrino de la actriz.

Se espera que durante las primeras horas de este viernes se dé un informe más detallado del estado y evolución de la famosa ‘’Corcholata’' del cine de ficheras.

La actriz es reconocida por haber trabajado en diferentes proyectos (Foto: Instagram/@carmensalinas_56)

Briones reconoció la preocupación de su familia por la salud de Carmelita y dijo poner sus esperanzas en la fe para “lograr el milagro”. Así lo dijo:

“Muy mal, estamos mal, seguimos con la esperanza y pidiéndole a Dios que nos haga el milagro”

Respecto a posibles eventualidades en el hospital, como trámites o burocracia interna, Gustavo destacó que el centro hospitalario no han tenido problemas, sino por el contrario, han recibido apoyo: “El hospital no está dando todas las facilidades, se están portando muy bien con nosotros”.

Se había manejado que una segunda opinión médica, un doctor externo al hospital, visitaría a la actriz para emitir un diagnóstico. Dicho profesional está por acudir y se trata de un médico militar, especialista en actividad cerebro vascular:

“El otro neurólogo... nos dijeron que venía uno, y ahorita que no, y ahorita un amigo me está contactando con un neurólogo militar que es amigo de él, y le dije por favor…”, dijo Gustavo sobre la actriz que no presentó ninguna dolencia previa a su accidente cerebro vascular: “Ningún dolor, ayer estaba perfectamente bien”.

Carmen Salinas participa actualmente en la telenovela ''Mi fortuna es amarte'' (Foto: Instagram/@carmensalinas_56)

El también asistente personal de la prolífica artista destacó que el cansancio que llegó a sentir su tía es producto de su trabajo, siendo una situación habitual en ella. Salinas actualmente graba la telenovela Mi fortuna es amarte, además de una serie.

“Muy bien, cansada por el estrés del trabajo, ya saben que ella siempre ha trabajado mucho y nos tumba hasta a muchos de nosotros trabajando, la vedad, ella ama su trabajo” expresó Gustavo.

“Fue algo repentino. Ayer (miércoles) en la tarde estuvimos grabando una serie que hace ella, terminando la serie fuimos a descansar. Vio su novela y después le dije que me retiraba mi casa, eran como las 21:00 h y ahí la dejé”, expresó Briones para Grupo Fórmula.

“Las muchachas dijeron que ella estaba en la recámara, subieron a verla y la encontraron desvanecida. La trajimos de inmediato al hospital”, puntualizó. Por su parte, Carmen Plascencia, nieta de Salinas Lozano, pidió a seguidores rezar por la salud de la actriz.

