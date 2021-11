Cómo salvó Ángela Aguilar a su papá de hacer el ridículo en los Premios de la Radio

La intérprete ha destacado en el mundo de la música (Foto: Instagram/@angelaaguilar_icon)

La noche de este miércoles tuvo lugar uno de los eventos más representativos para los artistas de la banda y el regional mexicano. Se trató de los Premios de la Radio en los que fueron galardonados varios artistas. Sin embargo, uno de los momentos más polémicos sucedió cuando Ángela y Pepe Aguilar subieron al escenario.

En primera instancia, la joven cantante presentó a su papá y lo felicitó por su aporte musical al país. Posteriormente Pepe Aguilar cantó algunos de sus éxitos como Por mujeres como tú o Me vas a extrañar. No obstante, cuando estaban a punto de entregarle el reconocimiento por su trayectoria, el público quedó impactado al notar que no estaba listo el premio.

Ante el difuso momento, la hija del homenajeado rápidamente tomó la iniciativa y ahondó en que el premio ya lo tenía su padre, pues eran los “aplausos del público”.

Asimismo, Ángela reveló horas antes -durante los ensayos previos al evento- algunos detalles sobre su relación con Ana Bárbara y detalló que que ha estado cercana a ella para echar “chisme”.

La menor de la dinastía Aguilar habló para Venga la Alegría, ahí detalló que cantaría una pieza musical compuesta por Ana Bárbara, además abordó el tema de su relación con ella: “El chisme con mi tía Ana Bárbara de verdad cada vez que la veo me siento como en casa, esta noche cantaré una canción de ella”, relató Ángela.

Ángela reconoció que se encuentra con una carrera en ascenso y agradece la oportunidad que le dio su “tía” al interpretar En realidad (Foto: Instagram @pepeaguilar_oficial)

Asimismo, confesó que se siente muy afortunada de que la intérprete le prestará la letra inédita de En realidad: “Yo sé que es una canción que se compuso ella, sé que la canción tiene mucha historia, pero yo me siento muy privilegiada de me la diera a mí para que yo pudiera interpretarla”, explicó para VLA.

Por otro lado, Ángela reconoció que se encuentra con una carrera en ascenso y agradece la oportunidad que le dio su “tía” al interpretar En realidad. Cabe señalar que, en esta ocasión, la menor de la dinastía Aguilar sería una de las protagonistas dentro de los Premios de la Radio, por la entrega del premio que le daría a su padre

“Voy entregarle un premio muy especial a mí papá y estoy super emocionada porque siento que el se merece todos los premios del mundo [...] El corazón siempre sabe que es bueno decir”, reconoció la intérprete de Tu sangre en mi cuerpo”, dijo en fechas anteriores para el programa televisivo.

De igual forma, durante la gala del miércoles pasado, Ángela ganó varios premios: el primero fue a La artista femenina del año y emitió un conmovedor mensaje a las mujeres que quieren dedicarse al mismo género musical que ella.

Ángela ganó varios premios: el primero fue a La artista femenina del año (Foto: EFE)

“Es un honor estar nominada junto a mujeres que he admirado desde niña y espero que todas las niñas que nos están viendo horita, que vean que nosotras también podemos, esto va para todas las mujeres”, señaló.

Más tarde volvió a subir al escenario por ganar la categoría de Mejor canción mariachi del año con su canción Dime cómo quieres, interpretada con Christian Nodal. Pero no fue la última, ya que posteriormente recibió el premio por Orgullo latino.

“Y no me quedan palabras, pero si algo me enseñó mi papá fue pasos lentos, pero firmes”, sentenció.

