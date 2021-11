Mario Aguilera sorprendió con los resultados de su cirugía plástica

El youtuber compartió en redes sociales el resultado de su cirugía (Foto: Instagtam/@marioaguilarmg)

El youtuber mexicano Mario Aguilar sorprendió a sus seguidores por los cambios que tuvo gracias a la cirugía estética a la que se sometió hace unas semanas.

El influencer anunció desde los primeros días de noviembre que se sometió a una intervención quirúrgica de liposucción de papada y aumento de mentón. Compartió diferentes fotografías en historias temporales de su cuenta oficial de Instagram; en las primeras imágenes apareció con la cabeza vendada y nada más se le veía su rostro y las orejas.

Una de las fotos que más llamó la atención fue una que estaba dividida en dos, en donde Mario mostraba su perfil antes y después de la operación. También etiquetó al cirujano Omar Jiménez que ya es conocido por realizar diferentes cirugías estéticas.

De igual manera, el doctor Omar publicó un video en una de sus cuentas, donde mostró el proceso que tuvo Mario Aguilar. En las últimas historias del famoso youtuber contó su experiencia y reveló que es algo desesperante y que a veces se siente desanimado.

Mario Aguilar reveló su experiencia tras su intervención quirúrgica (Foto: Captura de pantalla de Instagram/@marioaguilarmg)

“No me puedo reír y me siento raro. En mi caso sufrí mucho porque pensé que no me veía bien, me arrepentí a la mera hora, me siento mal por no rasurarme, yo nunca tengo barba”, expresó el también comediante.

Además le dirigió unas palabras a las personas que piensan tener cualquier tipo de cirugía, pues deben tener calma y mucha paciencia. “Aunque me daban bajones he visto los cambios conforme se me desinflama la papada y entiendo que me veré mucho mejor que antes”, confirmó el famoso.

El que también destacó fue su novio Eduardo Zapien quien estuvo al pendiente en todo momento y que lo cuidó durante su recuperación, ya que se veía que lo ayudaba a levantarse, a comer y hasta a tomar agua.

Recordemos que en mayo pasado Mario Aguilar dio a conocer que es gay y decidió mostrar a su pareja, fue la primera vez que hizo algo así, pese a que tenía miedo por la reacción de los internautas. En un inicio no reveló la identidad de su novio y generó intriga entre sus seguidores, el famoso causó revuelo con una publicación en la que aparece acostado sobre el regazo de su pareja y acompañado de un ramo de rosas rojas, ambos utilizaron suéteres con el mismo diseño pero de diferentes colores.

Mario reveló que tenía novio hace unos meses (Foto: Instagram/@marioaguilarmg)

Hubo todo tipo de comentarios y lo que más desconcertó al youtuber fue el reclamo de algunos usuarios quienes lo criticaron por no haber hablado antes.

“Entendí que todo el mundo estaba esperando eso de mi parte desde hace mucho tiempo, que era algo que ya se sabía pero que querían una confirmación y eso es algo que me frustra demasiado. ¿Cómo por qué tienes que confirmar algo así?”, explicó.

Aguilar es conocido por interpretar a un famoso personaje que hace referencia a una “mamá mexicana” con una peluca, su mandil y con quien ha recreado diferentes escenas de la vida cotidiana. Inició con videos en YouTube en 2014 y actualmente cuenta con más de 7 millones de seguidores en la plataforma, mientras que en TikTok superó los 13 millones de fans.

Actualmente dejó de lado la comedia para dedicarse a la música con su disco Quiero llorar, un trabajo que le llevó más de un año y con el que pudo mostrar su faceta más íntima.

El influencer sacó un disco en su nueva faceta como cantante (Foto: Twitter)

