Youtuber Mario Aguilar supera su "miedo al rechazo" tras revelar que es gay

Ciudad de México, 31 may (EFE).- Tras hacer público que es gay, el comediante y youtuber mexicano Mario Aguilar considera que aún falta mucho por hacer para combatir la violencia hacia la comunidad LGBT+ y disfruta el haberse quitado la "coraza" que tanto peso le causaba, con su EP "Quiero llorar".

"Creo que me había tardado demasiado. El miedo que uno siente siempre es al rechazo y es algo que quiero decir, que el rechazo siempre va a estar, entonces, es algo a lo que no le tenemos que tener miedo", asegura Aguilar en entrevista con Efe.

A inicios de mayo, el comediante, famoso por sus imitaciones de las madres, decidió publicar un video con su pareja. Era la primera vez que hacía algo así y el miedo que tenía se convirtió en fuerza para seguir adelante con sus proyectos.

Entre ellos, la canción "Hoy decido decidir", que forma parte de su producción musical y que es un himno de libertad en el que expresa sus miedos y dudas de aceptarse abiertamente gay.

"Lo que subí en Tik Tok fue algo que me salió de la nada, lo que menos planeas mejor sale. Yo llevaba mucho tiempo pensando en esto de la canción y del EP pero ese día no lo pensé, y la aceptación fue muy buena, leí los comentarios y empecé a sentir que me había tardado demasiado", recuerda.

Según cuenta, uno de los miedos más grandes que tenía era que las señoras, gran porcentaje del público que lo sigue, lo abandonaran.

El "influencer" es uno de los más queridos de redes sociales, tan solo en Facebook es seguido por más de 18 millones de personas, en Tik Tok suma otros 12 millones más y en Instagram otros cinco.

Aunque hubo "todo tipo de comentarios", lo que más desconcertó a Mario fue el reclamo de algunos usuarios quienes lo criticaron por no haber hablado antes.

"Entendí que todo el mundo estaba esperando eso de mi parte desde hace mucho tiempo, que era algo que ya se sabía pero que querían una confirmación y eso es algo que me frustra demasiado porque ¿cómo por qué tienes que confirmar algo así?", explicó.

Es por eso que aunque sabe que su decisión de abrirse ha impulsado y ayudado a muchas personas que se sentían como él, quiere dejarles en claro a sus seguidores que no tienen obligación de hablar públicamente sus preferencias sexuales y que se trata de una decisión única y personal.

"Yo he mandado muchísimos audios de voz a chavos y a personas grandes también, y les digo que se tienen que tomar el tiempo que necesiten, que qué bueno que yo pueda ser un pequeño empujón pero que es algo muy propio", menciona.

DE LA COMEDIA A LA MÚSICA

Aguilar se metió a la música a través de parodias de canciones famosas. Ahora ha dejado toda la comedia para después en su nuevo EP "Quiero llorar", un trabajo que le llevó más de un año y con el que pudo mostrar su faceta más íntima.

"'Para ti madre' fue la primera canción que hicimos y habla de mi niñez, de mi etapa viviendo con mi mamá. Ahí empezó este sentimiento de hablar de mí", dice Mario, quien no deja de reconocer y agradecer el amor que su madre le ha brindado.

El disco es una mirada profunda a sus sentimientos y su nombre expresa todo lo que por años guardó.

"Cuando pensaba en un nombre para el EP no podía pensar en otro que no fuera 'Quiero llorar', porque cada que hablaba de estas cosas quería llorar", menciona.

Para Aguilar, este primer acercamiento con la música es una forma "práctica de decir lo que uno siente".

"Me siento como cuando estás bien en el antro (discoteca) cantando, bailando y sacando todo, así me sentí yo", explica.

Aunque le está dando "toda la seriedad que se merece" a su proyecto como cantante, pide a sus seguidores que no se alarmen puesto que la comedia seguirá y pronto arrancará con el cierre de la gira de su espectáculo en vivo "¿Celosa yo? ¡Jamás!" y está listo para arrancar con "Ser loca no es fácil".