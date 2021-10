Danna Paola, Kunno y Paco de Miguel, quiénes fueron todos ganadores de los Eliot Awards 2021

Foto: @papikunno / @dannapaola

La noche de este jueves 21 de octubre se llevó a cabo la ceremonia de entrega de premios de los Eliot Awards 2021 en el hotel Presidente de la Ciudad de México y fue transmitido por su canal de YouTube Eliot Media Mx a partir de las 20:00 horas. Fueron muchas personalidades quienes estuvieron nominadas, sin embargo pocos lograron conseguir el galardón.

Los Eliot Awards son reconocimientos que se les otorga a personalidades del medio del entretenimiento que en el último año lograron posicionarse a la cabeza dentro de una de las 10 categorías y dos premios a personalidades sobresalientes de redes sociales.

En las listas de nominados figuraron más de 40 influencers dentro de los que resaltaron Kimberly Loaiza, Kenia Os, Paco de Miguel, Danna Paola, Kunno, Herly RG y Rod Contreras. Al final, sólo triunfó uno en cada categoría.

Danna Paola no asistió al evento pero agradeció el reconocimiento a través de un video. (Captura: @eliotmedia/instagram)

La premiación más esperada de la noche fue la de Líder Digital del año donde Fede Vigevani, Retos Skabeche, Kenia Os, Kimberly Loaiza Rod Contreras y Danna Paola se disputaron el puesto. La gran ganadora fue la actriz de la afamada serie Élite, quien al no poder asistir presencialmente a la gala.

Sin embargo, la intérprete de Sodio mandó un video donde agradeció al público y a todos sus fans por seguir su carrera y apoyarla en todos los proyectos que en los últimos meses ha emprendido, desde el mundo de la actuación a sus más recientes sencillos musicales.

El influencer Kunno fue el triunfador en la categoría Revelación del año donde compitió a lado de César Pantoja e Ignacia Antonia. El regiomontano apareció sobre el escenario con un pantalón negro y un saco rosa pastel, como parte de su peinado resaltó una tela que le rodeó y llegó hasta el piso.

Kunno ganó fama en el mundo de internet gracias a su peculiar manera de caminar. (Captura: @eliotmedia/instagram)

En el ámbito de comedia el gran celebrado de la noche fue Pacho de Miguel, quien además de ser el acreedor al premio fue uno de los conductores principales de la gala. El influencer saltó a la fama por sus divertidas parodias sobre personajes femeninos y, en lo que lleva en redes sociales ya se ha convertido en uno de los favoritos junto a Herly RG y Mario Aguilar.

El youtuber chileno Germán Garmendia fue reconocido con el premio Leyenda 2021 por su larga trayectoria en internet, pues es considerado como uno de los pioneros dentro de la plataforma que alcanzó fama a nivel internacional con su canal Hola soy Germán.

Arturo Islas fue otro de los premiados de la noche en la categoría Impacto Más Positivo por papel como activista en redes sociales. El también conductor oriundo de la Ciudad de México ha generado impacto en internet con su contenido audiovisual donde trata problemas relacionados con la naturaleza y el medio ambiente.

Durante un tiempo colaboró en Venga la Alegría con cápsulas especiales sobre naturaleza (Captura: @eliotmedia/instagram)

Mientras tanto, el influencer Juan Guarnizo fue festejado con el premio especial Streamers por el lugar que tiene como uno de los gamers más vistos. El galardón que recibió el regiomontano no tomó por sorpresa a sus fans, pues en redes sociales manifestaron estar muy contentos por el nivel que ha alcanzado en los últimos años.

Leslie McKenzzie obtuvo el reconocimiento a Todos somos príncipes; Sofía Castro ganó en Best Engager; María Becerra encabezó Beat for like; Roberto Martínez ganó en Better 11; Alex Tienda recibió premio con Story Teller y Daniela Hoyos ganó en How to.

En el espectacular evento también hubieron números musicales. Mau y Ricky Montaner se encargaron de abrir la ceremonia con un show donde cantaron Papás y Mal acostumbrado. Mario Bautista cerró la premiación son un número musical con sus grandes éxitos.

