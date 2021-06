Las verdaderas razones del cambio de formato y horario de “Mimí Contigo”: “Querían una demografía más joven”

Irma Angélica explicó que TV Azteca busca otro tipo de audiencia y por ello cambió el horario de "Mimí Contigo". (Foto: Instagram / @mimicontigo)

Irma Angélica Hernández Ochoa, mejor conocida como “Mimí”, aclaró por primera vez la verdadera razón por la que su talk show Mimí, Contigo cambió súbitamente de horario, en medio de los rumores que ocurrió por su bajo rating.

Fue en una entrevista a través del canal de Youtube de la cantante Isabel Lascurain, donde la integrante del grupo musical Flans habló sobre que en realidad su programa cambió de formato, día y horario por una decisión de TV Azteca.

“Pasan cosas bien extrañas y una no es dueña del carrito. A mí me dan de lunes a viernes un horario complicado. (Fue) un programa muy cortito que le fue súper bien, gracias a Dios súper bien, pero resulta que voy a empezar una gira”, comenzó a narrar la intérprete de Las mil y una noches.

“Iba a empezar un tema complicado para estar en vivo y ellos querían una demografía más joven en las tardes de Azteca y yo lo entiendo perfecto. Están construyendo tardes para más joven y yo, al final del día, tengo una demografía que me dejaba Ventaneando un poco más mayores, lo cual yo estoy feliz de la vida”, explicó la también cantante, pues se transmitía inmediatamente después de Ventaneando.

Debido a la decisión de la cadena televisiva de apostar a un público mucho más joven y su apretada agenda, Irma Angélica tenía que grabar entrevistas y no transmitirlas en vivo, además de que la temática de su programa iba dirigido a personas mayores.

“En la tarde es complicado que los chavos vean la tele, entonces me voy al fin de semana hacer entrevistas dura y pura, sábado y domingo, que ya tengo varios programas grabados y estoy feliz porque también le voy a poder dedicar a la gira”, detalló la cantante.

Otra de las razones por las cuales hubo cambios en el programa fue la gira en conjunto con Pandora. (Fotos: @soymimioficial/ Instagram)

A finales de mayo, el periodista de espectáculos Álex Kaffie escribió en su columna de opinión Sin Lisonja que la razón por la que “Mimí Contigo” saldría del aire era que tenía una muy baja audiencia, algo que no le convenía a TV Azteca.

“El pobrísimo rating de Mimí Contigo tiene descontenta a TV Azteca. Sí, los televisores encendidos que consigue el programa de espectáculos (porque de ser un «talk show» pasó a ser una emisión de entrevistas insulsas a gente del ambiente artístico) son cada día más pocos ¡y eso tiene insatisfecha a la televisora del Ajusco!”, relató Kaffie a través de El Heraldo de México.

Una semana después, Irma Angélica desmintió esta información durante una emisión de su programa. “Mimí Contigo no se va del aire, a partir del 12 de junio estaremos en fin de semana, yo no me despido de ustedes, es mentira eso que dicen por ahí”, expresó.

Tomás Goros el pasado 10 de marzo en Mimí contigo al lado de Carmen Muñoz y Horacio Villalobos (Captura: YouTube Tv Azteca)

Según la conductora, otra razón por la cual el programa se fue del horario entre semana fue la gira que tiene anunciada en conjunto con el grupo musical Pandora, al cual también pertenece Isabel Lascurain.

En la última emisión del programa se presentó Jorge Falcón, además de que Hernández entrevistó a Margarita “La diosa de la cumbia” vía remota.

El programa logró su mejor rating con cerca de 800 mil espectadores debido a que fue el regreso de la cantante al set después de haber contraído COVID-19, pero llegó a registrar 470 mil espectadores, uno de los ratings más bajos de TV Azteca.

Al principio, el programa tenía el objetivo de tratar temas de actualidad mexicana, pero debido a que perdió un gran número de televidentes, cambió su formato a entrevistas a celebridades como Alejandra Guzmán, Talina Fernández, Carmen Campuzano, María del Sol, Luis de Alba e incluso algunos participantes de Exatlón.

SEGUIR LEYENDO: