Qué pasó con Imanol Landeta y por qué se alejó de la actuación

Con casi 20 años en el mundo del espectáculos, Imanol Landeta decidió retirarse por la calvicie que sufre (Foto: Instagram/@itsamisnomer y @imanollandetaartista)

Imanol Landeta fue, a finales de la década de 1990 y principios de los años 2000, uno de los actores infantiles y juveniles más reconocidos en México, pues sus apariciones en Plaza Sésamo y películas como Última llamada le comenzaron a abrir paso en el mundo de la actuación.

Con el paso del tiempo se hizo de un nombre y participó en la famosa telenovela Clase 406. A la par, su carrera como cantante comenzaba a despegar con su disco Imanol, el cual fue dado a conocer en 1997. Después de éste, produjo seis más hasta 2007.

No obstante, su carrera inició su caída alrededor del 2010, pues su imagen ya no era tan recurrente en las televisiones mexicanas. Su último papel lo realizó en la telenovela Amor sin reservas de 2015, cuando interpretó a Julián Cisneros.

Hace casi siete años que no se sabe mucho de él, pues sus redes sociales están deshabilitadas. Para darle fin a las especulaciones, el ex cantante y ex actor estuvo con Gustavo Adolfo Infante en su programa El minuto que cambió mi destino, en el que reveló el motivo por el cual se alejó de los reflectores.

El joven actor participó de telenovelas, películas y programas infantiles (Foto: Twitter/@frantonyochoa2)

De acuerdo con sus declaraciones, aseguró que la calvicie fue la razón principal por la que decidió abandonar la actuación, pues con su “nuevo” aspecto no encajaba en los estándares mexicanos de ser un “galán de telenovelas”.

“Es uno de los factores porque el estereotipo mexicano del galán de telenovelas no es para nada mi estereotipo. Entonces, en esa consciencia y con las complicaciones de la competencia misma en el medio actoral por los personajes, me va moviendo por otros rubros”, resaltó el hijo de Manuel Landeta.

Mencionó que su problema de calvicie comenzó a presentarse a temprana edad, cuando tenía 14 años, situación que le incomodó de sobre manera. No obstante, fue hasta los 22 años cuando comenzó a ser más evidente y tuvo que idear algunos planes para esconderla.

“Empecé a quedarme pelón a los 14 años. ¡Está de la fregada! Me tocaba el cabello con las manos y salían pelos, y mi papá de: ‘Esto ya empezó’. A los 22, 23 años ya se me veía la lona y teníamos que hacer malabares para que pareciera que todavía tenía una gran mata. ¿Contra la genética qué haces?”, dijo el ex cantante.

Imanol Landeta actualmente se dedica a los negocios (Foto: Facebook)

Posteriormente dijo que su padre siempre lo presiona para rasurarse la cabeza y mantenerla limpia, situación que ya no le incomoda como antes, pues “es lo que es, hay que quererse”. No obstante, señaló que le gustaría clonarse el cabello para saber si es posible volver a tener la melena que lo caracterizó durante su juventud.

“Que me clonen unos cuantos atrás. Han hecho el trasplante, pero la clonación... creo que existe, pero comercialmente no está en el mundo”, sentenció.

Finalmente, debido a que no se ve cerca su regreso a las cámaras, expresó que en estos momentos su papel es el de los negocios, donde ha destacado por seguir ejemplos como lo hizo cuando comenzó en el mundo de la actuación, pues su objetivo, en ambos mundos, siempre fue “tener un impacto en la gente”.

“Tengo mis modelos a seguir en el mundo de los negocios (...) Así como en el mundo artístico, cuando me preguntaron ‘¿Qué significa para ti actuar?’, decía que era regalarle a la gente un momento distinto en su vida, yo quería hacer otra cosa que también tuviera un impacto en la vida de la gente”, finalizó Imanol.

SEGUIR LEYENDO