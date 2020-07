“El que se lleva se aguanta”: respondió Eduardo Videgaray a trolleo de Roberto Palazuelos sobre su hermano

Eduardo Videgaray respondió a Roberto Palazuelos y dijo que aguantaría las críticas (Foto: Instagram@robertopalazuelosbadeaux/@eduardovidegaray)

Luego de ser trolleado por Roberto Palazuelos, el conductor de “La Corneta”, Eduardo Videgaray Caso, respondió ante los miles de tuits que le han llovido y dijo que si su hermano (Luis Videgaray, ex secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda con Enrique Peña Nieto), cae preso, pedirá un saludo al empresario, también conocido como el “Diamante negro”.

En el programa radiofónico “La Corneta”, transmitido por Los 40 principales México, Eduardo Videgaray se refirió a la publicación de Palazuelos, pues usuarios de Twitter le enviaban un comentario del actor, quien contestó a las burlas derivadas de su iniciativa para cobrar por felicitaciones personalizadas en la plataforma ViBox.

“Hoy en la mañana me encuentro que muchísima gente me envía y me reenvía un tuit que puso Palazuelos en el cual dice: Dile a Videgaray que si quiere le mando un saludo felicitándolo por la próxima orden de aprhensión de su hermano, haciendo referencia pues a mi hermano Luis Videgaray, ex canciller y ex secretario de Haciendo en el gobierno de Enrique Peña Nieto”, contextualizó Eduardo Videgaray.

Palazuelos respondió que mandaría un saludo a Luis Videgaray por su eventual arresto (Foto: Captura de pantalla)

Aunque el segmento sobre Palazuelos fue en “Qué importa” de Imagen Televisión, Eduardo Videgaray se dijo sorprendido por la actitud del “Diamante negro”, pues lo consideraba una persona respetuosa. Sin embargo, aclaró que soportaría la burla, pues los programas donde participa, el humor y la ironía son cosa de todos los días.

“Yo le quiero decir a Roberto Palazuelos que está bien, está bien, el que se ríe se lleva, y el que se lleva se aguanta, y no tengo ningún problema va, adelante, Boby, pus si quieres llevarte así”, comentó ante la crítica a su hermano, Luis Videgaray Caso, político mencionado en medios por su probable participación en corruptelas que están en boga derivadas de la audiencia a Emilio Lozoya Austin, quien actualmente enfrenta a la justicia.

Junto con José Ramón San Cristobal, el “Estaca”, Videgaray Caso enfatizó que Roberto Palazuelos, a quien llaman “Bobby”, ha sido invitado al programa de radio, pues lo consideran su “cuate”. Pero dadas las tensiones recientes, no quedaba más que aguantar.

El conductor de Qué importa es hermano del ex canciller, quien está en el candelero por declaraciones que lo vinculan a casos de corrupción

“Nomás falta que nos pongamos de sentimentales en este programa después de todo lo que hemos dicho de tanta gente en México, así que vaaa, graacias, en su momento si es preciso y si eso sucede (el arresto de su hermano), te la pediré (el saludo), mi Boby”, refirió, como quién reconoce una cucharada de su propio chocolate.

También dijo que el segmento sobre Palazuelos era uno de tantos y precisamente, en esta ocasión, le tocó presentar el video con Sofía Rivera, su pareja y su compañera de emisión, pues ambos hicieron referencia al hecho de que el actor cobra por enviar saludos.

“Saca lana de lo que sea, está mandado saludos por solo 2,500 pesos”, señaló Sofía antes de presentar un clip en donde se ve al “Diamante Negro” dirigirse a un seguidor y darle consejos como “sean chavitos bien y quiéranse”; a ello complementó Videgaray, quién mencionó: “Yo quisiera un saludo de Roberto, pero de Roberto Madrazo”.

También bromearon con el tema de que Palazuelos no envía saludos al “Sol” (en referencia con el apodo con el que es conocido Luis Miguel, de quien Palazuelos no ha tenido los mejores comentarios por la manera con que se le presentó en su serie de tv). Además, el conductor añadió que “se han vendido 200 videos de Bobby”, pero dijo que la mayoría los habría comprado el propio Palazuelos.

Roberto Palazuelos, es un empresario hotelero, también ha participado en telenovelas (IG: robertopalazuelosbadeaux)

Hasta el momento, la publicación donde contestó el empresario acapulqueño acumula unos 47,800 favs y poco más de 12,000 retuits. Además, el “Diamante negro” retoma las respuestas de otros usuarios que le reconocen la audacia de su respuesta. Mientras que Sofía Rivera y Videgary solo han publicado fotografías en sus redes.

“Yo creo que es una reacción un poquito exagerada, grosera sobretodo y a mí nunca se me ha hecho que Roberto sea una persona grosera ni maleducada”, comentó “El Estaca”, al respecto de la reacción mostrada por el empresario; enseguida, Videgaray complementó: “sí, a mi también me sorprendió porque la impresión que yo tengo de él, pero ok, no hay fijón, no hay fijón”.

“El Estaca” agregó que celebrar algo que no ha ocurrido es un tanto extraño y pidió, a quien refirió como su amigo, que no se enojara.

“¿Por qué creen los dichos SIN SUSTENTO de un delincuente probado como Emilio Lozoya? Obviamente va a inventar de todo con tal de salvar su miserable pellejo”, aseguró Eduardo Videgaray el pasado 24 de julio, pues salió en defensa de su hermano ante reportes periodísticos que nculpaban el ex canciller en temas de corrupción como uno de los principales en conducir la estrategia política para aprobar las reformas del Pacto por México, entre ellas la energética, misma que se habría logrado, presuntamente, pagando sobornos a legisladores.

