Poesía, Guerra y amor: personajes de Dickinson hablaron con Infobae sobre esta última temporada

Dickinson (Foto: Apple TV+)

La serie Dickinson llega en noviembre con el estreno de su tercera temporada, donde no solo Emily tendrá que dedicarse a su poesía, sino que también deberá de enfrentarse a la Guerra que se aproxima.

La serie de Apple Tv+ se estrenará el 5 de noviembre la cual tendrá muchas sorpresas para los televidentes. Sin embargo, los actores que dan vida a los personajes hablaron con infobae México para contarnos la experiencia que tuvieron al grabar esta temporada en medio de la pandemia.

La lucha de Emily Dickinson

Hailee Steinfeld, quien da vida a Emily Dickinson, hace referencia que su personaje pues desde la primera temporada está en un constante cambio “está constantemente luchando contra esas luchas internas que son bastante iguales a mí”, confesó.

“Fue un desafío para mí entrar a su mente, pues es un personaje que existió y entregó este increíble trabajo que puede ser tan difícil de entender y digerir e interpretar a un personaje que está lidiando constantemente con esas luchas que los directores que venían en cada una de las temporadas ya tenían muy claro la trayectoria de Emily”.

Grabar Dickinson en era COVID-19

Alena Smith, creadora y productora de Dickinson, mencionó que esta tercera temporada fue desafiante en esta época de COVID-19, pues “trabajamos en una temporada que ya está destinada a hablar sobre el dolor y el duelo y también en donde EEUU está siendo desgarrado”.

En cuanto a realizar una producción tan grande con COVID-19 “es increíblemente difícil porque sabes que tienes que distanciarte y debes trabajar usando cubrebocas y a su vez puedes comunicarte con tanta facilidad que esto ya es una forma de arte”.

“Me sentí muy afortunada de que estuviéramos haciendo la temporada tres en estas condiciones y no la temporada uno, ya que ahora hay más confianza en el equipo, pero realmente si fue muy difícil. Espero que no tengamos que hacerlo para siempre”, señaló.

Sobre las escenas de batalla Alena mencionó que “fue un desafío para la producción y muy emocionante”.

“Nunca me hubiera imaginado que estaría grabando batallas de batalla y mucho menos en un programa de Dickinson, me gusta ser fiel y asegurarme que esté unido”, comentó.

¿Qué ocurrirá con Austin y Sue?

Adrian Blake quien interpreta a Austin Dickinson mencionó que en esta temporada “Austin no quiere enfrentar la Guerra Civil que está sucediendo en EEUU y se ve envuelto en una Guerra Civil, pero dentro de su familia y un poco consigo mismo”.

En este enfrentamiento Austin busca resolver algunas dudas “¿Cuándo va a dar los próximos pasos en su matrimonio? Al igual piensa en cómo le gustaría formar la familia que tiene con Susan. Realmente está luchando mucho al comienzo de la temporada”, mencionó Adrian.

Austin “tendrá momentos donde suceden cosas realmente traumáticas en su familia y él se pregunta cómo va a crear la imagen del hombre que quiere ser cuando realmente no tiene un modelo para eso en su vida”.

“Desde el capítulo uno habrá disparos, pero va a ver más que una Guerra”, finalizó.

Mientras que la actriz Ella Hunt, quien interpreta a Sue Gilbert Dickinson, quien es esposa de Austin, confesó que el personaje “se va a encontrar en unos momentos más felices de su vida, a pesar de que esta toda una Guerra Civil en EEUU”.

“Ella está enamorada, no está estropeando nada y está lista para este capítulo de su vida. Con Sue he pensado mucho que ella ha pasado por tanto dolor y tragedia en su vida, antes de la Guerra, que le da una mayor comprensión a la pérdida y las dificultades, y a su enfoque para lidiar con el dolor de la guerra y el contraste con algunos personajes”, mencionó Ella.

“La vamos a ver florecer en este momento de pérdida y eso fue un verdadero placer. Aunque esta temporada fue oscura y compleja, para ella será muy feliz e incluso me he sentido libre como actriz y lo tomo como una victoria. El programa me ha enseñado que el mejor trabajo proviene de una atmosfera de juego y confianza”.

