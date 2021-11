Ana Lago aclaró que sí fue invitada al Juego de las Leyendas en Exatlón

La deportista respondió a sus fans en Twitter (Foto: Instagram/@analago95)

Debido a su participación en Exatlón México, Ana Lago se convirtió en una de las deportistas favoritas de esta competencia, aunque ya se había retirado después de la temporada tres, regresó al reality para la cuarta emisión.

Antes de que comenzara la actual entrega de la competencia, la gimnasta mexicana hizo una dinámica en su perfil de Instagram donde los usuarios le preguntaron sobre si era verdad que estaría dentro de la quinta temporada de Exatlón México, a lo que respondió con un contundente mensaje.

En dicha sesión de preguntas y respuestas aclaró que no formaría parte del elenco del reality deportivo y explicó que su trabajo como comentarista en TV Azteca en los Juegos Olímpicos sería temporal.

Recientemente la ex participante compartió que estaba reponiéndose de una lesión (Foto: Instagram/@analago95)

Sin embargo, en esta edición de Exatlón se implementó el Juego de Leyendas, esta dinámica consistió en el regreso de varios queridos atletas al reality, Mati Álvarez, Heliud Pulido, Evelyn Guijarro y Pascal Nadaud fueron quienes participaron en dicho show especial que tuvo una duración de una o dos semanas.

La ausencia de Ana Lago hizo pensar a sus fans que no había sido contemplada en dicha dinámica a pesar de su popularidad, por lo que la gimnasta lanzó un tuit aclaratorio este 4 de noviembre, en su mensaje explicó que si había sido invitada más de una vez pero que había rechazado por motivos personales:

“Para todos aquellos que me andan diciendo y preguntando… si me invitaron 3 veces a leyendas y las 3 dije que no, ¿Eso en que les afecta a ustedes ? Mi decisión, mis razones, punto final.” escribió en su cuenta oficial de Twitter.

La gimnasta reiteró que ya había regresado una vez y no está en sus planes "complacer" las peticiones (Foto: Twitter/@analago95)

Los fans de inmediato reaccionaron a su mensaje y nuevamente reiteraron sus ganas de volverla a ver compitiendo en Exaltón, mientras que algunos de sus seguidores comprendieron las razones de la deportista, otros le “reclamaron” por la forma en que respondió a los cuestionamientos.

Ana Lago sólo respondió uno de esos tuits y aseguró que, por sus fans, ya había regresado a Exatlón para la cuarta temporada aunque no le ilusionaba particularmente estar de nuevo en la competencia.

“Y por ustedes regrese a la 4ta temporada, sin necesidad alguna para mi pero con el simple hecho de que me vieran nuevamente corriendo y compitiendo, pero al parecer algunos nunca están conforme con NADA”, escribió en su segundo mensaje citando el comentario de uno de sus fans.

La deportista celebrando su cumpleaños en la competencia (Foto: Instagram/@analago95)

En cuanto a su vida personal, Ana Lago sorprendió a sus seguidores de redes sociales a principios de septiembre, pues les compartió la maravillosa noticia de su compromiso; su novio Alejandro Santana le propuso matrimonio en una pequeña reunión donde estuvieron rodeados de familiares y amigos.

Desde sus redes sociales, la reconocida gimnasta mexicana reveló a su millón de seguidores de Instagram que durante la noche de ese sábado recibió el anillo el compromiso en una increíble reunión sorpresa que organizó su ahora prometido Alejandro Santana.

Ana Lago en Exatlón junto a Mati Álvarez (Foto: Instagram/@analago95)

Tras la inesperada noticia, la ex participante del reality deportivo Exatlón México publicó una serie de fotografías y videos en su perfil del momento exacto en que su pareja le pidió matrimonio. La noche especial para la gimnasta empezó cuando arribó a un lugar con los ojos cubiertos y caminó por un angosto pasillo guiada por un familiar.

Mientras Ana Lago llegaba al centro de un jardín, de fondo se comenzó a escuchar Por ti me casaré del cantante italiano Eros Ramazzotti. Durante el emotivo momento, los presentes giraron su mirada hacia la regiomontana aguardando el momento en que se quitara la venda de los ojos.

SEGUIR LEYENDO: