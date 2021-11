Hermana de Eleazar Gómez reveló por qué el actor no ha regresado a las telenovelas

Zoraida Gómez dio respuestas al porqué de que su hermano actualmente no esté activo como actor (Foto: Instagram/@eleazargomez333)

Eleazar Gómez salió de prisión en libertad condicional hace ocho meses y poco se ha sabido de él. Se le ha visto en algunos programas promocionando su nueva faceta como cantante, pero no ha regresado a las telenovelas, según su hermana esto se debe a que él está enfocado a su música.

El pasado 25 de marzo un juez dictó libertad condicional a Eleazar Gómez por tres años después de que aceptó que agredió físicamente e intentó estrangular a la que fue su novia, la modelo Tefi Valenzuela. Pese a que ha retomado sus actividades diarias, incluso en redes sociales se muestra activo, su carrera no ha vuelto a levantarse.

Hace cinco meses anunció que regresaría a su vida de celebridad, pero desde los escenarios, como cantante. Lanzó su proyecto musical De Cero que promocionó en programas como Hoy, razón por la cual le llovieron críticas al matutino, a Televisa y al mismo Eleazar.

Zoraida aseguró que su hermano está feliz y enfocado en la música (Foto: Instagram/@eleazargomez333)

Tras rumores de que Gómez no ha recibido ofertas de trabajo por su pasado en la cárcel y es por eso que no ha regresado a la actuación Zoraida, su hermana, desmintió esta versión y aseguró que el histrión se encuentra muy enfocado en su música y es por ello que no ha retomado la vida en pantalla chica.

“Tú sabes que la gente va a decir muchas cosas, pero al final él está trabajando, él está en lo que tiene que estar y ya los contratos llegarán en su momento y ahorita él está trabajando, al final, ¿cómo lo van a contratar si está chambeando con su música?”, dijo Zoraida en un encuentro con los medios durante un evento.

La actriz aseguró que su hermano está recibiendo el apoyo de toda su familia y sus amigos para volver a su vida después de haber estado preso, por ello se siente feliz y dispuesto a continuar con sus proyectos profesionales.

“Hay que retomar siempre, hay veces que hay tempestades, nos caemos, pero hay que levantarnos y de eso se trata la vida: de aprender y de seguir avanzando. (...) Yo siempre he dicho que los hechos valen más que mil palabras y ahorita él está trabajando y entonces hay que apoyarlo”, agregó.

Eleazar mañana 5 de noviembre lanzará un nuevo tema musical (Foto: Instagram/@eleazargomez333)

El protagonista de Atrévete a soñar actualmente está tomando terapia, como le fue ordenado por un juez para obtener su libertad condicional, lo que le ha permitido sentirse pleno en en cuanto a su carrera. “Está tomando sus terapias y todo. Él está muy bien, la verdad que muy positivo, muy proactivo y eso es lo que a mí más me llena el corazón de alegría”, dijo Zoraida.

Un par de meses atrás, la mamá de Geraldine Bazán, Rosalba Ortiz, quien es muy cercana a la familia de los Gómez, reveló que Eleazar estaba en búsqueda de trabajo, pues no había obtenido propuesta alguna que le interesara después de haber salido de la cárcel. Por tanto, pidió a través de los medios a los productores que le dieran trabajo al actor, a su hija y a su ex yerno, Gabriel Soto.

Después de haber obtenido su libertad condicional, el actor de 35 años se ha negado ha hablar de las acusaciones que Valenzuela hizo en su contra por violencia familiar equiparada, las imágenes que surgieron de él siendo arrestado o sobre sus días en prisión, pues dijo estar dispuesto a reconquistar al público que lo acompañó durante su niñez.

SEGUIR LEYENDO: