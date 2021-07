“Repugnante”: así reaccionaron las redes por la aparición de Eleazar Gómez en “Hoy”

Los internautas manifestaron su desacuerdo tras la aparición de Eleazar Gómez en la pantalla chica luego de haber salido del Reclusorio Norte de la Ciudad de México por el delito de violencia familiar equiparada (Foto: Programa Hoy)

La reaparición de Eleazar Gómez en la pantalla chica causó revuelo, ya que a más de tres meses de que fuera liberado del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde estuvo detenido desde el pasado mes de noviembre a causa de las agresiones que cometió en contra de su ex pareja, la cantante peruana Tefi Valenzuela. La primera entrevista ofrecida por el actor de 35 años para la pantalla chica fue al programa Telemundo Hoy Día, donde evitó hablar sobre las acusaciones en su contra por el delito de violencia familiar equiparada y aprovechó el momento para promocionar su nuevo sencillo De Cero.

Para su segunda entrevista en medios de comunicación, el intérprete de telenovelas mexicanas apareció en el programa matutino Hoy. En entrevista con la conductora Andrea Escalona aseguró que, a pesar de las “dificultades”, ahora se encuentra en un buen momento de su vida.

Aunque no se refirió explícitamente a sus meses en prisión, el también cantante apuntó lo siguiente: “Sí viví momentos difíciles, no te voy a mentir. Fue bastante duro, pero al final del día una persona siempre tiene que tener fe en que las cosas van a salir bien”. Eleazar también detalló cómo afectó su encarcelamiento a su familia, especialmente a su madre y a su hermana, la también actriz Zoraida Gómez, quienes expresaron su apoyo al actor durante todo momento.





Programa Hoy

Sin embargo, su regreso a la pantalla chica no pareció agradarle al público y en redes sociales se lanzaron en contra de Eleazar Gómez y también criticaron a la producción de Hoy por haber permitido su participación en el programa, argumentando que “defiende agresores”.

“Y no se le quita su actitud de soberbio”, “Pura hipocresía, los hombres golpeadores no cambian”, “En mi opinión, no debe tener un espacio en televisión para tratar de demostrar algo que no es”, “Este programucho siempre defendiendo abusadores”, “Quieren rating con un maltratador”, “¿Cómo se pueden prestar a esto? Entrevistando a un potencial feminicida”, “Nada que tenga que ver con un feminicida debería ser promovido, ni apoyado”, “Esperemos que sea realmente un hombrecito y reconozca que casi mata a una mujer” y “Repugnante”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación publicitando la entrevista exclusiva transmitida este 9 de julio.

Eleazar Gómez fue acusado por el delito de violencia familiar equiparada por las agresiones físicas en contra de la cantante peruana Tefi Valenzuela (Foto: Instagram / @eleazargomez333 @tefivalenzuela)

Las reacciones tampoco se hicieron esperar en Twitter, red social en la que los internautas apuntaron que en Hoy insultaron a Tefi Valenzuela, “una sobreviviente de violencia sexual” y calificaron al programa matutino de machista y misógino. Además, también señalaron la vestimenta de Eleazar Gómez, ya que apareció vestido de blanco, “como si él fuera puro”, pero “nunca mencionan sus delitos y abordan su ’'experiencia en el reclusorio’ como un obstáculo”.

Las recientes apariciones de Eleazar Gómez tienen relación con el estreno de su nuevo sencillo De Cero, el cual ha publicitado a través de sus redes sociales, incluyendo sus nuevas publicaciones en su cuenta de Instagram, la cual posee más de 1 millón de seguidores con tan solo cuatro publicaciones, que fueron muy bien recibidas por sus seguidores y clubes de fans. Sin embargo, pese a que el actor se ha esforzado por volver a la vida pública, sus cifras en Spotify únicamente han alcanzado a 258 oyentes mensuales, contrario a la audiencia de la banda EME-15 que, aunque se desintegró hace varios años, sigue conservando a más de 52 mil escuchas mensuales.

