Matthew Perry firmó un contrato millonario para hablar sobre el detrás escena de “Friends” y sus adicciones

Matthew Perry firmó contrato millonario para hablar de “Friends” y sus adicciones (Photo by Jason Merritt/Getty Images)

El actor Matthew Perry firmó un contrato multimillonario para publicar una autobiografía, en la que contará su lucha contra la adicción a las drogas y al alcohol y detalles del detrás de escena de “Friends”. Se estima que el libro saldrá a la venta el año próximo.

En estas memorias, Perry contará su versión detrás de las cámaras de la comedia, así como sus luchas personales con el abuso de sustancias, que comenzó después de que al actor le recetaran Vicodin para las lesiones sufridas en un accidente de moto acuática en 1997.

El comunicado de prensa afirma que la autobiografía será “sincera y consciente de sí misma”, estará “contada con su humor característico”, y detallará “vívidamente su batalla de toda la vida con la enfermedad y lo que la alimentó a pesar de tener aparentemente todo”.

David Schwimmer y Matthew Perry en la reunión de "Friends". Cortesía de HBO Max

Se trata de la primera memoria escrita por una de las estrellas de la exitosa comedia de NBC que estuvo al aire entre 1994 y 2004. “Su vida es increíble. Es diferente”, dijo la editora, Megan Lynch, responsable del libro que saldrá por el sello Flatiron Books y agregó que “en esta autobiografía los fans encontrarán el punto de vista del actor porque se necesita humor, catarsis y finalmente ponerse de acuerdo con su historia”.

Y añadió que las memorias tienen el potencial incomparable para unir a las personas, “algo que es realmente estimulante ahora mismo”.

Durante el reencuentro televisivo de “Friends” en mayo, Matthew ya dio algunas pinceladas sobre los episodios de ansiedad que había sufrido durante los primeros años de la serie, algo de lo que se sorprendieron incluso sus compañeros. “Nunca nos dijiste”, le dijo Jennifer Aniston. El intérprete admitió lo mucho que sufría cuando la respuesta del público no era la que él esperaba. “Todas las noches sentía que iba a morir si las personas no se reían. A veces decía una frase y no reaccionaban y yo sudaba y me empezaban a dar convulsiones. Si no obtenía la risa que se suponía que debía tener, me asustaba”, reconoció.

Mayo de 2005: The Rembrandts interpretan el video musical oficial del tema de "Friends", I'll be there for you, con el elenco en el Rockefeller Plaza en la ciudad de Nueva York (WireImage)

La decisión de escribir sus memorias llega tan solo meses después de haber roto su compromiso con su novia, la productora y agente literaria Molly Hurwitz, con quien llevaba más de tres años de relación. Pocos detalles trascendieron de esta relación, pero lo cierto es que la buena nueva había alegrado a los fans de Friends, ya que era el único actor de la serie que todavía no había pasado por el altar.

Después de la emisión del esperado reencuentro se habló de los posibles problemas de salud de Perry. Sin embargo, días después se supo que no se trataba ni mucho menos de una recaída en sus adicciones, sino que el entorno del actor tuvo que aclarar que sus problemas de pronunciación se debían por una visita de urgencia al dentista.

El actor de "Friends" fue visto dando un paseo con un amigo en Los Feliz, California (The Grosby Group)

Perry, quien estuvo entrando y saliendo de rehabilitación de 1997 a 2001 por sus adicciones, reveló años atrás que tenía recuerdos “borrosos” del período entre la tercera y la sexta temporada del exitoso programa de TV, en el que interpretó a Chandler Bing.

En sus inicios, Perry quiso ser un actor de éxito, pero también ansió la fama que acompañaba a ese éxito. “Quieres llamar la atención, quieres dinero y quieres el mejor asiento en el restaurante”, confesaba a The New York Times en 2002. En la cima de su carrera, cayó en las drogas y en el alcohol. “No me volví sobrio porque tenía ganas, sino porque estaba preocupado de morir al día siguiente “, se sinceraba en la misma entrevista.

La estrella de Hollywood contó que se hizo adicto tras un accidente de esquí acuático. “No podía parar”, dijo el actor a la revista People. “Con el tiempo las cosas se pusieron tan mal que no podía ocultarlo, y entonces todo el mundo lo sabía”.

“Soy una persona reservada, pero estaba en un programa que lo veían treinta millones de personas. Era público lo que me estaba sucediendo”, reconoció en su momento. Recorrió un largo camino para conseguir recuperarse y estar “libre” de todo tipo de sustancias, teniendo que ingresar hasta dos veces en rehabilitación: “No se puede tener un problema de drogas durante 30 años y luego esperar que se solucione en 28 días”.

