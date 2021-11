María León reveló cómo es su relación con los integrantes de Playa Limbo

La actriz ganó en la tercer temporada del reality "Bailando por un sueño" (Foto: Instagram / @sargentoleon)

María León fue la vocalista de la agrupación Playa Limbo por más de 10 años, pero en el año 2016, la cantante decidió dejar la agrupación, por lo que ha incursionado en el mundo de la música como solita. La también bailarina fue invitada al programa Montse & Joe y reveló cómo es su relación actual con sus excompañeros.

La terapeuta y conferencista María Amelia Aguilar fue también una de las invitadas al programa y uno de los temas que trató fue aprender a diferenciar entre amigos, cuates y conocidos. Cuando la comunicóloga explicó este tema, Yolanda decidió cuestionar a María acerca de cómo terminó su relación amistosa con sus excompañeros de Playa Limbo, a lo que la cantante aseguró que sigue manteniendo contacto con ellos.

“A la fecha son mis amigos. Es muy complicado, pero el acto de amor más grande que hemos tenido es permitirnos tener este espacio paralelo porque todo el mundo me dice: ‘Por qué no hablan mucho unos de otros’, pero es que aunque nosotros nos queremos y nos mensajeamos, permitirnos ese espacio para crecer individualmente, cada quien con su proyecto”.

La actriz también fue ganadora de la primer temporada de "Quién es la máscara" (Foto: Instagram/@sargentoleon)

La cantante también fue cuestionada por su sentir al abandonar a la agrupación con la que trabajó 12 años. “Me dio mucha tristeza porque literal es un divorcio, viví más tiempo con ellos que con mis papás, entonces son como una familia que tengo ahí, sin embargo yo los puse en una situación complicada, les pedí que decidieran y eligieron seguir con alguien más. Sentí la pérdida del disfrute de tocar con ellos en un escenario”.

Por otra parte, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, María reveló que se separó de la agrupación, porque no todo iba tan bien como se pensaba, ya que todos tenían gastos personales que cubrir y ella necesitaba más ingresos. “Era como el grupo es prioridad, pero en lo que no estamos haciendo algo, yo puedo seguir trabajando e imagínate”.

Además, María tenía otros proyectos que no podía realizar porque no contaba con el tiempo necesario. “Realmente he sido muy inquieta siempre y para mí la música es muy importante, el baile también era muy importante y la actuación. Entonces muchas veces tuve que dejar ir cosas como El rey león y un chorro de cosas a las que hice casting y me quedaba y por cuestiones de calendario no se podía porque tenía un compromiso previo y mi banda y mi familia eran lo más importante”.

María León en el musical "Hoy no me puedo levantar" (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Así que a León le ofrecieron la oportunidad de hacer una serie llamada Guerra de ídolos en Telemundo donde sería la protagonista. “La realidad de esto (ella le dijo a su grupo) me parece muy egoísta que ustedes estén tanto tiempo sin trabajar, mientras yo trabajo, pero es su decisión. Me pueden esperar que son de 6 a 9 meses o pueden seguir con alguien más”, recordó la cantante.

Así, con lágrimas y una bonita despedida, los demás integrantes de Playa Limbo decidieron seguir por su parte y la cantante tomaría un camino por su propia cuenta, con el apoyo y las palabras de aliento de parte de sus compañeros. “Ese día que se los dije yo lloraba y era mas por la conmoción y emoción del apoyo que me estaban dando. Me decían: ´María, tienes que vivir tus sueños, tienes que seguir´”.

María León también ha continuado su carrera musical pero como solista (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Después de su salida, la bailarina comenzó a participar en diversos proyectos y también decidió hacerse solista, además de defender sus ideales, hacer lo que le gusta y “no pedirle permiso a nadie”.

