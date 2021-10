Alfredo Adame podría denunciar a Laura Bozzo por presunta trata de personas

Alfredo Adame aseguró que denunciará a Laura Bozzo por presunta trata de personas (Foto: Instagram)

La lucha de Alfredo Adame contra Laura Bozzo continúa a pesar de que se sigue desconociendo el paradero de la presentadora. Ahora el actor presumió que tiene bajo su posesión una carpeta con la cual podrá denunciarla por presunta trata de personas.

Pese a los problemas legales y económicos por los que actualmente atraviesa Alfredo Adame, declaró que ha comenzado a preparar un nuevo golpe contra su némesis, Laura Bozzo. Según manifestó el conductor, está sólo esperando a que sea el momento correcto para proceder y hacer que la situación legal de la peruana empeore.

“Ya le tengo otra sorpresita... ya le estoy armando la carpeta, ya tengo todo armado,17 nombres de peruanos, le voy a dar aviso a las autoridades... estoy esperando el momento en el que la metan a la cárcel, en ese momento procedo con este asunto”, dijo a Venga la Alegría.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de la presentadora peruana (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

Los intentos por encontrar a la presentadora peruana han sido inútiles, reveló, pues pese a que se ha esforzado en su tarea por dar con Bozzo, no ha logrado siquiera encontrar rastro de ella.

“Me hablaron y me dijeron que estaba en el museo de las momias de Guanajuato y fuimos a investigar y sí estaba una ahí con su peluca güera y todo, pero pues no era; luego que estaba en unas coladeras en Iztapalapa y fuimos también como rata de coladera y no estaba. ¿Dónde está?”, comentó de forma irónica el protagonista de Bajo un mismo rostro.

Acerca del proceso por el que actualmente está pasando la “abogada de los pobres”, volvió a asegurar que es falso que haya conseguido un amparo. Y es que hace unos días Adame señaló que nunca se publicó en el Diario Oficial que un juez dispuso suspender orden de captura y prisión preventiva contra Laura Bozzo por evasión fiscal.

Alfredo Adame está dispuesto a encontrara a Laura Bozzo (Foto: Infobae México)

En conversación con el programa Amor y Fuego, el artista señaló que al enterarse sobre esta supuesta medida, lo primero que hizo fue corroborar si la información era real, pero se dio con la sorpresa que no lo era.

“Lo primero que me vino a la cabeza es que es una fake news. En definitiva le dieron 3 días para pagar 2 millones de pesos (según la revista) y se vencía ayer miércoles, pero no se presentó, porque se dieron cuenta que era falso. Es una falsa noticia, no existe“, sentenció.

Laura Bozzo actualmente es acusada por cometer un delito fiscal de alrededor de 13 millones de pesos, es decir casi 60 mil dólares. El delito por el que se le acusa es conocido en el argot fiscal como depositaria infiel.

Laura Bozzo enfrenta cargos contra evasión de impuestos y su situación se agrava tras estar prófuga de la justicia (Foto: Captura Programa Televisa)

Esto se da, luego de que la presentadora peruana decidiera vender un inmueble que se encontraba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ya que este delito es concebido como grave, su pena alcanzaría entre 3 y 9 años en prisión.

A petición de la Fiscalía General de la República (FGR) a la conductora de Televisa se le impuso la medida restrictiva justificada, por lo que debió ir al Penal de Santiaguito. Sin embargo, y aludiendo que su estado de salud es delicado, la conductora decidió no presentarse, agravando aún más su situación, ya que se encuentra prófuga de la justicia mexicana y esto le sumaría más años de prisión.

Otro problema legal de la presentadora es que Gabriel Soto e Irina Baeva demandaron por difamación, amenazas, acoso y discriminación a Bozzo, las pruebas fueron suficientes para proceder en su contra y ahora tendrá que pagarles una indemnización.

