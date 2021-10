Gael García Bernal se molestó con la prensa por preguntas sobre Ambulante y su vida privada

El actor ganó un Globo de Oro con la serie "Mozart in the Jungle" (Foto: EFE)

Gael García Bernal fue entrevistado por la reportera Nelssie Carrillo, quien le cuestionó al actor su postura ante una investigación en donde su proyecto Ambulante, fundado por él y Diego Luna, supuestamente había recibido millones de pesos en los dos sexenios anteriores, lo que provocó el enojo del protagonista de Amores Perros.

Desde que el actor fue interceptado por la periodista mostró su molestia, pues pidió que después de la entrevista no fuera molestado. “Un minutito pero después me dejan tranquilo ¿me lo prometen?”. La primer pregunta hacia el productor fue sobre sus próximos proyectos, pero prefirió no hablar de ellos porque cree que si lo hace no se realizarán. “Tengo algunos proyectos por ahí. Siempre es de mala suerte decir lo que uno va a hacer antes de que se realice, porque luego no se hace, pero ahí vamos con unos proyectos con la productora Corriente del Golfo”.

En el año 2001 protagonizó "Y tu mamá también" junto a Diego Luna, (Foto: REUTERS/Rodrigo Garrido/Archivo)

Nelssie cuestionó la relación que tiene el director con la prensa, pero negó que exista un vínculo y que no es parte de su trabajo responder a los medios. “Para empezar no hay una relación como tal, ustedes cumplen con su trabajo y de alguna manera yo cumplo con mi parte, aunque no es parte de mi trabajo, la verdad. La llevamos tranquilo, siempre y cuando se respete”.

Cuando Gael fue cuestionado por su opinión por el supuesto dinero recibido su “compañía”, por los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, respondió de forma muy exaltada a la prensa asegurando que no se trataba de una empresa sino de un festival de cine. “No, no, no. No es mi compañía. Si la pregunta viene con ese chanfle y desinformada no tengo nada que aclarar”.

La última pregunta que no le agradó al actor fue por el cuestionamiento de su sentir por el fallecimiento de su padre y dejó claro que se trataba de algo privado. “Oye no, mira; de verdad esas cosas las hablo solo con amigos y con la familia”.

Gael García produjo su primer proyecto como director en el año 2007 llamado "Déficit" (AT&T Studio y TIFF)

Por su parte, la asociación Ambulante emitió un comunicado en el mes de septiembre donde trató de aclarar la situación: “Todos los recursos económicos al alcance de Ambulante A.C. se obtienen con pleno cumplimiento de los requisitos establecidos en las convocatorias emitidas por instituciones gubernamentales o privadas, mismas que son de amplio conocimiento público. Estas asignaciones se dan mediante mecanismos formales, a través de los cuales se han beneficiado cientos de otros proyectos culturales en México”.

El festival agregó que el gobierno federal actual ha mantenido la confianza en la campaña de los dos actores: “Dichos apoyos son producto de un esfuerzo recaudatorio que ha sido exitoso gracias a la confianza pública en Ambulante, al amplio y conocido impacto de nuestras iniciativas, y al manejo íntegro y transparente de los fondos. Esta confianza ha sido ratificada por el gobierno federal actual, con la entrega de recursos en los últimos dos años para estos fines”.

Parte del comunicado oficial de Ambulante (Foto: Twitter/@Ambulante)

Por otra parte, El actor mexicano Gael García Bernal se convirtió en padre por tercera ocasión a sus 42 años tras recibir al primer hijo producto de su relación con la periodista Fernanda Aragonés, quien dio a luz por segunda ocasión en su vida.

Gael García tiene dos hijos con la actriz argentina Dolores Fonsi, Lázaro, quien nació en Madrid, España en 2009 y Libertad, quien llegó al mundo en 2011 en la ciudad de Buenos Aires. Los actores se separaron a finales de 2014, por lo que los niños viven con su madre en Argentina.

Según informó la revista Quién, el tercer hijo de Gael García nació el pasado 30 de septiembre, por lo que al lado de Fernanda Aragonés está celebrando la reciente llegada del nuevo integrante de su familia, quien se le sumará a Emilia, la hija de la periodista, quien es 12 años mayor que su hermano.

Gael García tiene una relación con Fernanda Aragonés desde el año 2019 (Foto: Quién)

SEGUIR LEYENDO: