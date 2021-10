El día que vetaron a Susana Zabaleta de Televisa y Lucero no la ayudó

Todo ocurrió por un mal entendido con la productora Carla Estrada (Foto: Instagram/@susanazabaleta)

Susana Zabaleta laboraba para la televisora de San Ángel en el año 2000 dentro de la producción Mi Destino Eres Tú. La actriz desempeñaba su papel más importante en ese momento ya que había conseguido un antagónico y actuaba a la par de Lucero y Jaime Camil. En una escena la también cantante le dijo a Jorge Salinas que “era su pinch* Karma”, frase que mal entendió la productora Carla Estrada y sería el motivo de que Televisa la corriera y vetara.

En el año 2017 Susana Zabaleta le confesó al periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante los verdaderos motivos por los que quedó vetada de forma permanente de Televisa, así como lo “mal” que le hicieron pasar durante la última producción en la que laboró para la empresa:

“Estábamos en una camilla, se estaba muriendo el personaje de Jorge Salinas, creo que era mi marido”, relata Zabaleta mientras le dice Gustavo: “¿Siempre se anda muriendo ese no?”, “Sí”, afirma Susana.

Susana termino la novela con un personaje en coma Foto: Instagram @paparazzamx

¿Qué tal güey? que soy tu pinch* karma”, le dice Susana a Jorge. “Entonces entra Carla Estrada y me dice: ‘ya te oí’ y yo: ‘¿De qué?’, ‘Que dijiste pinch* Carla’”, le reclamó la productora.

En ese momento la actriz trató de aclarar la situación y explicó que su coprotagonista no mostró solidaridad ni verdad con la productora por lo que la única “castigada” fue ella. También reveló que Lucero habia escuchado y visto toda la situación y a pesar de eso la ignoraron y no la ayudaron, sin embargo, su reacción fue aún más dura al hablar de esta última.

“‘Dije pinch* karma, ¿verdad Jorge?’, ‘no, yo no oí nada’ [...] ‘Lucero ¿verdad que dije pinch* karma?’ ‘No.. yo no oí nada’”, contó la actriz, imitando el tono de voz de la exesposa de Mijares.

Según la misma actriz, su relación con Lucero jamás volvió a ser la misma aunque con Jorge Salinas de algún modo se arregló en medida de lo posible.

Le avisaron que la correrían apartir de ese momento (Foto: Instagram/@susanazabaleta)

Susana Zabaleta aseguró que la inmediatez que tuvo el mal entendido le sorprendió demasiado porque no pasó ni un día posterior al altercado cuando ya le habían dicho que si bien no la podrían correr por el contrato que habían firmado por dicho proyecto, si lo harían después.

“Luego me habló Bernardo Gómez (vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa) y me vetaron. No me despidieron, me tuvieron 180 capítulos en coma, eso estuvo padre porque cobraba”, agregó.

Aunque la situación llegó a un punto muy grande, la actriz confesó también en el año 2019 para el programa La Saga del canal de YouTube de Adela Micha, que a pesar que han pasado años, nunca va a superar el hecho de haber permanecido en cama durante las filmaciones de la telenovela Mi Destino Eres Tú.

Actuba en una cama como si estuviera en coma por 180 capítulos Fotografía cedida por Lifetime de la cantante Susana Zabaleta. EFE/ Lifetime /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

“Todos los demás si actuaban, Lucerito y Jorge Salinas que era mi pareja en ese momento, digo, no de verdad”, dijo.

A pesar de que la productora según Susana Zabaleta fue la responsable del veto, la cantante también mencionó que todo se logró superar y que gracias a eso ella pudo desarrollarse como cantante profesional siendo esta su verdadera vocación.

“A nivel actoral me convino que me vetaran, porque así tengo mi carrera como cantante y sin todo eso nada hubiera salido como ahora es. Nunca hay que decir o quejarse por lo que pasa porque todo eso te encamina a tu destino .Yo agradezco infinitamente, le agradezco a Carla. Después nos vimos y hasta nos abrazamos, pues ya total no pasó nada, osea ya. Me imagino que ser productora lleva mucho estrés y más en Televisa, imaginate”, aseguró la cantante.

SEGUIR LEYENDO: