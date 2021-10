“Me siento orgulloso”: ex esposo de Vanessa Guzmán habló sobre su nieto

El abuelo de la bebé habló sobre la situación (Foto: IG @eduardorodrigueztv)

Recientemente se dio a conocer que Vanessa Guzmán fue abuela de una niña y en, esta ocasión, su ex esposo y abuelo de la menor, Eduardo Rodríguez, reveló todos los detalles sobre la nueva integrante de su familia y aprovechó para defender a la fisicoculturista de las críticas que ha recibido por su cambio de aspecto.

“José Eduardo vive en Estados Unidos; he procurado estar lo más cerca posible con él y definitivamente vamos a visitar a la nieta lo más que se pueda. Él siempre que viene conmigo se la pasa padrísimo. Yo tengo una familia muy grande, muy unida... Y ahora sí que habrá una integrante más en nuestras reuniones familiares. De un tiempo para acá Vanessa y yo estamos en comunicación y tenemos buena relación “, declaró el ex esposo de la actriz para TVyNovelas.

Asimismo, destacó que aunque siempre quiso ser padre desde muy joven, ese no era el plan de su hijo José Eduardo.

“No (quería ser padre joven), igual tenía planes más adelante, pero se dio y él feliz, que es lo principal”, añadió.

Eduardo Rodríguez contó un poco sobre su historia personal y ahondó en como se lleva con su hijo.

La bebé nació hace poco (Foto: Ig @j.rod24)

“Siempre quise y soñé ser papá a los 25 años y así fue. La relación que tengo con mi hijo es padrísima; muchas veces he pensado qué hubiera pasado si me hubiera esperado, pero definitivamente es lo mejor que he hecho”, remarcó.

De igual forma, puntualizó que estaba muy contento con el rumbo que había tomado la vida de su hijo.

“José Eduardo ha sido siempre un hijo centrado, claro, con sus ideas. Tiene una forma de ser muy especial: me siento orgulloso de cómo lleva su vida... Ha logrado sus objetivos y me encanta atestiguar la felicidad que ahora vive”, puntualizó.

Respecto a la polémica en la que se ha visto inmersa Vanessa Guzmán desde que inició su proceso corporal para ser fisicoculturista, su ex pareja le externó su apoyo.

“Ella siempre propone cosas, le echa ganas y me da gusto que ahora obtenga los resultados que está proponiendo esa disciplina. Ella es una persona muy organizada, entregada, tal y como lo requieren estas competencias de fitness”, dijo.

Añadió que para los haters era muy fácil criticarla, sin mirarse al espejo y resaltó que aquellas personas que ofenden a Guzmán suelen ser aquellos que no son capaces de lograr los mismos resultados.

Vanessa Guzmán se ha destacado en las redes sociales al mostrar su escultural cuerpo y presumiendo su figura (Foto: Instagram/@vanessaguzmann)

“Asistió a la graduación de mi hijo (Vanessa Guzmán) y ahí me comentó que estaba entrenando para la competencia. Cuando estuvimos allá, me tocó ver como cuidaba su alimentación, sus horas de entrenamiento y le expresé mi apoyo. En el sentido de las críticas, siempre he sido partidario de que todos los que no hablan bien de la gente, que se compren una vida”, concluyó para dicho medio.

Vanessa Guzmán se ha destacado en las redes sociales al mostrar su escultural cuerpo y presumiendo su figura, pero la exreina de belleza confesó que detrás de su motivación para hacer ejercicio, se encuentran la superación de los problemas alimenticios que sufrió durante su participación en los concursos de belleza.

“Yo sufrí de trastornos alimenticios pero porque yo me hice esa historia, por tener un referente que no me lo impusieron, sino por decir bueno, entonces yo también quiero. De repente empiezas a sentir que el cuerpo cambia, y uno es el que empieza a hacer esas tonterías. Ahí es donde empieza el problema, fueron un par de años, creo que la presión más grande la sentí cuando regresé a Ciudad Juárez y tuve un aumento de peso considerable”, confesó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

