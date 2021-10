“Chicharito” Hernández se sinceró sobre su separación con Sarah Kohan

Javier Hernández y Sarah Kohan México volverán a ser padres (Foto: Instagram/ @sarahkohan)

Durante meses se especuló acerca de la relación entre Javier Chicharito Hernández, y Sarah Kohan, con quien se casó en 2019 y tuvo dos hijos, Nala y Noah. Ante la incertidumbre y los diversos rumores acerca de su separación, el mismo futbolista se sinceró al respecto y reveló qué fue lo que los llevó a la separación.

Desde hace un año comenzaron a rondar los rumores acerca de la supuesta ruptura entre Sarah Kohan y el Chicharito, pues ella evidenció en redes sociales que había decidido regresar a su natal Australia en compañía de sus dos hijos.

El pasado abril se vio al futbolista cenando con la influencer Caitlyn Chase, con quien supuestamente habría mantenido un romance, situación que provocó que la verdad saliera a la luz, pues se dio a conocer que desde febrero él y la australiana están en trámites de divorcio, aunque ambos se han guardado los detalles acerca de esta separación.

Sarah y Javier procrearon a dos hijos, por los cuales la modelo interpuso una demanda de divorcio (Foto: Instagram/@ch14_)

En entrevista con el medio estadounidense The Ringer, Hernández abrió su corazón y habló de los temas más íntimos que no había tocado antes, entre ellos la ruptura que tuvo con la modelo. El futbolista habló del 2020, un año en el cual pasó por una de las épocas más oscuras de su vida, pues su abuelo había fallecido y fue muy difícil para él lidiar con ello.

Su situación habría empeorado cuando Sarah decidió regresar a su país con sus hijos, decisión que él aceptó porque reconoció que había sido él quien causó problemas en su familia. “No era la mejor pareja que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo. No era el gran ser humano que quería ser”, expuso Javier.

Ese fue el único momento de la extensa entrevista en la que el futbolista mencionó directamente a su ex pareja, pero en las líneas siguientes aseguró que lo que sucedió con ella y con la muerte de su abuelo, lo rompieron emocionalmente, lo que llevó a que cayera en una profunda tristeza, que después se convirtió en problemas profesionales.

Sarah Kohan a través de sus publicaciones en Instagram ha evidenciado que desde hace casi un año su ex pareja no mantiene contacto con sus hijos (Foto: captura de pantalla)

“No sé cómo logró salir de esa época, fue como si su mundo se hubiera colapsado en sólo un minuto”, dijo Ana Silvia, la hermana de Chicharito, acerca de la partida de Kohan.

Javier aseguró que durante esos días, intentó evadir sus sentimientos, pues pese a que siempre ha sido una persona muy sensible, no se siente cómodo con el hecho de llorar cuando se siente triste. Llegó al punto de considerar en varias ocasiones dejar su vida como futbolista, ya que no creía en sí mismo, pero después de reconocer a sus emociones, pudo superar ese momento.

El pasado junio la australiana expuso en su cuenta de Instagram que el deportista no se ha involucrado en la vida de sus hijos desde que ella se mudó a su país, pues compartió una foto junto a su hija, en la que la felicitó por 8 meses de edad.

El futbolista y la modelo no han hablado abiertamente acerca de los conflictos legales que actualmente afrontan (Foto: Instagram/@ch14_)

Llamó la atención de los internautas que sólo ella y la bebé aparecieran en la imagen, por lo que los comentarios preguntando por Chicharito no tardaron en llegar. “Su padre debería estar en las fotos. Respetosamente pienso que cuando Noah crezca va a disfrutar de las fotos de cada vez con su mamá y su papá”, escribió un usuario.

Ante el comentario, Sarah respondió de forma contundente, dejando en claro cómo ha sido la relación con Hernández desde el pasado noviembre: “Respetuosamente”, comenzó Sarah, “por favor entienda que usted no puede hacer que alguien haga algo que no quiere hacer”, se lee.

El medio TMZ Sports reveló que tuvo acceso a los documentos de la demanda de divorcio que interpuso Kohan, en los que se señala a Javier porque “no participa en la crianza diaria de sus dos hijos menores”.

