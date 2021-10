“Ternurita”: arremetieron contra Kunno tras querer cantar en medio tiempo del Super Bowl

El influencer se ha visto involucrado en varias polémicas (Foto: Instagram/@papikunno)

Kunno es un influencer que ha cobrado gran relevancia, sobre todo en TikTok, tras viralizar una famosa caminata y las diversas polémicas en las que constantemente se ve envuelto debido a su personalidad. Así, aunque tiene 23 millones de seguidores, su número de haters también es muy alto.

En esta ocasión, los internautas revivieron una antigua entrevista que el joven tuvo en el programa Mimí Contigo, donde la conductora lo cuestionó respecto a sus sueños.

“Bueno pues ahorita principalmente tenemos la música por delante entonces a lo mejor está muy a futuro pero si me lo propongo lo voy a hacer y claro o sea yo quiero hacer el halftime del Super Bowl”, mencionó Kunno en aquel entonces.

Dicho comentario hizo arder TikTok, ya que aún estaba reciente otra participación que tuvo Papi Kunno en el canal de YouTube alofokeradioshow, donde no perdió la oportunidad de dar controversiales opiniones y catalogarse a sí mismo como un artista.

“Yo nunca he visto con ningún otro tiktoker, porque hoy en día ya no me considero tiktoker, me considero lo que soy: una celebridad y un artista”, sentenció.

El tiktoker dijo que quería ser cantante del superbowl (Foto: Instagram/@papikunno)

Al viralizarse este fragmento de la emisión, los usuarios mencionaron que el influencer no tenía nada de humildad y su talento dejaba mucho que desear.

“Quiero tener su mismo ego, lo tiene más allá del cielo”, “se vato jamás será artista y mucho menos una celebridad, no es hate, pero creo que canto mejor que el”, “¿de dónde sacó lo de celebridad?”, fueron algunos de los mensajes que podían leerse.

Por ello, esta vez que Kunno mostró sus intenciones de llegar al medio tiempo del Superbowl, los cibernautas no tuvieron piedad hacia él.

“Pudo ser todo y escogió ser la burla”, “ternurita”, “¿Superbowl? ¿Neta? No tiene pero ni el 1% de trayectoria de los cantantes que se han presentado en el Superbowl”, fueron algunas de las menciones.

Asimismo, otros internautas añadieron que algunos artistas que se han cantado en dicho espectáculo tuvieron que esperar mucho tiempo, para ser invitados.

“Ni a Madonna en 50 años de carrera se lo ofrecieron hasta el 3012, me imagino que tú, que no cantas, te lo van a ofrecer por ahí del dos mil veinti nunca” o “dios mío, ese niño con todo respeto se alucina al máximo. Culpable la gente que le aplaude, sigue y peor, que lo admiran” dicen unos cuantos comentarios.

el creador de contenido transmitió un en vivo a través de la cuenta de Instagram del programa para responder los comentarios (Foto: Instagram @papikunno)

Respecto a su etapa como cantante, en la noche del 17 de octubre, cuando Kunno sorprendió a los televidentes de Televisa al revelar que estaba detrás del disfraz de “Caperuza”, personaje que apareció desde la primera emisión de Quién es la máscara y que fue el segundo en ser eliminado.

Luego de que se destapara su identidad, el creador de contenido transmitió un en vivo a través de la cuenta de Instagram del programa para responder los comentarios y preguntas de público, aunque también se hicieron presentes las críticas a la producción del reality por haberlo invitado a participar.

“Así es gente, como ya lo saben. Yo soy y siempre seré ‘Caperuza’, de verdad que no saben qué experiencia, en serio”, comenzó. “Estoy muy feliz porque definitivamente era un sueño y haberlo hecho es una locura. Estoy súper feliz”.

Algunos espectadores criticaron la participación del influencer en el programa: “Qué bien que se fue”, “Qué bajo han caído”, “Hubieran llevado a alguien con talento” y “Tantos artistas, cantantes comediantes, etc. y le dan la oportunidad a una persona sin talento, sin carisma y, sobre todo, sin humildad”, señalaron los usuarios en la caja de comentarios del post de ¿Quién es la máscara? en Instagram.

