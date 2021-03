Usuarios de Tik Tok se quejaron en Twitter por anuncio de Kunno

Guillermo mejor conocido como Kunno, es un influencer de la plataforma Tik Tok (Foto: Instagram @papikunno)

En Twitter la palabra Kunno se hizo tendencia luego de que cientos de personas se quejaron de que este 5 de marzo les apareció un anuncio del influencer tan pronto abrían la aplicación de videos cortos Tik Tok.

Al revisar dicha red social, el primer video que carga es un anuncio promocional donde el joven usa lentes de sol de una marca, aunque es posible omitir el comercial, es necesario permanecer algunos segundos mirándolo antes de poder saltarlo.

Las personas que se quejaron por el anuncio de Kunno acompañaron sus tuits con capturas de pantalla del video o imágenes que expresan que les causa asco o molestia, sin embargo también sus fans expresaron sentirse felices de que su influencer favorito estuvo en las pantallas del resto.

Kunno tiene en su cuenta de TikTok, @.kunno 19 millones de seguidores además de casi dos billones de likes en sus videos, llega a subir hasta 8 el mismo día, su contenido es generalmente de bailes que están en tendencia dentro de la plataforma así como de videos humorísticos.

Tuit de un usuario quejándose sobre el anuncio de Kunno (Foto: captura de pantalla de Twitter @soyelskeletor)

El influencer se volvió viral dentro del periodo de confinamiento por la COVID-19 por la “Kunno caminata”, videos que se hicieron tendencia pues muchos usuarios utilizaron el mismo sonido que él en sus videos para replicar el movimiento.

Este joven tiktoker se ha involucrado en diversas polémicas con otros influencers de dicha plataforma, también por su contenido, cobrar por saludos, asistir a una fiesta durante la pandemia e incluso por subir un video haciendo una broma con un audio de un canto perteneciente a un grupo indígena de Estados Unidos.

En septiembre de 2020 muchos usuarios de la plataforma querían cancelarlo, es decir, dejar de consumir su contenido porque decidió tomar un vuelo para asistir a una fiesta (viajó de la Ciudad de México a Monterrey).

La fiesta fue convocada por diversos tiktokers y según los videos que publicaron posterioremente, no se respetó ninguna medida de seguridad ante la pandemia por la COVID-19 a pesar de que se reunieron alrededor de 100 personas. Durante esa polémica perdió aproximadamente un millón de seguidores.

El influencer Kunno (Foto: Instagram @papikunno)

Al respecto, el influencer compartió a través de su cuenta de Twitter el siguiente tuit:

“Nunca lloré por hate hacia mí. Lo que me afecta es cuando a mi familia y amistades se les ataca y ofende. Más aparte las amenazas de muerte pero bueno, eso que hacen habla mucho más de ellos que de mí.”

El influencer mexicano de 20 años, Kunno conocido por algunos como “El Rey del TikTok” también recibió el año pasado muchas críticas después de anunciar que a través de la plataforma “HolaFan!” enviaba saludos a sus seguidores por “un pequeñito costo” de 1,200 pesos.

“En esa página ustedes van a poder mandar una solicitud de a quién quiere que le mande saludos, si es para ustedes. Obviamente tiene un pequeñito costo, pero obviamente es para que se queden felices, para que todos tengan su saludito”, explicó el famoso en Instagram.

Un usuario de Twitter quejándose por el precio de saludo del influencer (Foto: Twitter @papikunno)

Para muchos, sin embargo, el precio no era chico sino desorbitado, ya que figuras del espectáculo mucho más conocidas, como la Chilindrina, o la cantante Tatiana, cobran menos por sus mensajes personalizados: 1,110 pesos y 699 pesos respectivamente.

Después de la polémica por el cobro de sus saludos subió un video llorando a su cuenta de Instagram, en este decía que dejaría las redes sociales porque necesitaba alejarse de la atención pública.

“Cada cosa que hago, cada cosa que pongo me destruyen. Nunca he querido el mal para nadie. Se salió de control todo y siempre en redes debo mostrar a esa persona fuerte, y ya no puedo más” dijo en su video.

SEGUIR LEYENDO: