Por qué Chiquis Rivera descartó vivir en la Ciudad de México

Tras su reciente separación de Lorenzo Méndez, la intérprete se encuentra en busca de un nuevo lugar donde vivir. EFE/ Chiquis Rivera

Chiquis Rivera confesó que está pensando en mudarse de casa como parte de los cambios positivos que está haciendo en su vida, la Ciudad de México fue uno de los lugares donde pensó en vivir y después de mucho meditar ganó la sensación que siente cuando está en Miami, aunque aún no es un hecho.

La hija de Jenni Rivera fue invitada al podcast Sin rodeo conducido por el experto en belleza Jomari Goyso donde hizo algunas confesiones sobre su vida. Dentro de la charla, la cantante estadounidense declaró que se encuentra en planes de mudarse de casa, por lo que pensó en la Ciudad de México como una opción.

Chiquis Rivera explicó que, como parte de los cambios que quiere hacer en su vida para dejar atrás el pasado y quitarse ese peso de encima, vendió la casa valuada aproximadamente en un millón de dólares que tenía en la localidad de Sylmar, Los Ángeles, por lo que se puso a buscar un nuevo lugar para vivir.

La intérprete de 38 años incendió las redes a publicar una sesión fotográfica con este revelador look Instagram: @chiquis

“Yo creo que voy a empezar con un departamento aquí [Miami]. Pensé en la Ciudad de México, ya como que amo Los Ángeles, pero ya me agotó”, declaró la expareja de Lorenzo Méndez.

La intérprete de Horas extras confesó que después de tres años viviendo en California consideró mudarse a la CDMX, pero al final optó por comenzar a buscar una nueva residencia y posiblemente sea en Miami debido a que “se siente muy sexy” en el lugar a pesar de que no le gusta la sensación térmica lo caracteriza.

“Me encanta Miami y antes no me gustaba tanto, decía: ´Ay qué calor´ y sí, el calor no me gusta tanto, pero me siento muy sexy yo aquí en esta ciudad”, dijo.

Tras una crisis matrimonial, Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera decidieron ponerle fin a su relación a meses de haberse casado. (IG: lorenzomendez7)

A pesar de que la cantante de 38 años logró vender su lujosa mansión en tan sólo cuatro días, aún no tiene fecha para comenzar con la mudanza, pues primero quiere encontrar el departamento ideal para ella, además de que su trabajo no se lo ha permitido.

“Ya vendí mi casa. Todavía no sé cuando me voy a mudar pero ya no es mía, se puede decir. Tengo, gracias a Dios, muchísimo trabajo que no sé ni cuándo me voy a poder mudar, pero va a estar dificil”, comentó.

La intérprete de Me vale externó que la venta de su casa significó un cambio radical en su vida donde dejará el pasado atrás, entre ello su separación del cantante Lorenzo Méndez con quien se casó en 2020 y se divorció meses después.

“Pasó tan rápido, lloré. Me da tristeza y si va a ser muy difícil. No me quiero llevar nada de la casa, no mas mi ropa, voy a limpiar todo y voy a dejar ahí todos los recuerdos y todas las fiestas que tuve, se queda lo malo, seguro”, comentó.

El colorido vestido que usó Chiquis Rivera en los Premios Billboard 2021 causó que recibiera una ola de críticas. Rodrigo Varela/Getty Images/AFP (Photo by Rodrigo Varela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El experto en moda también la cuestionó sobre sus intenciones de ser mamá, por lo que Chiquis explicó que no ha descartado tener hijos, pero actualmente siente miedo de hacerlo debido a lo bien que va su carrera profesional y por las exigencias que implican para ella ser una figura pública, pues no quiere que su hijo se vea afectado por esas situaciones.

“Me da miedo tener un bebé porque amo tanto lo que hago, mi carrera, estoy finalmente viviendo mi vida que me da miedo tener un bebé y que todo pare. Yo sé que voy a ser una muy buena mamá [...] traer a mi bebé conmigo [en su trabajo] lo he pensado muchas veces. Veo a muchas mujeres como Natti Natasha, Cardi B, Beyoncé, se presentan con su pancita y se ven muy lindas, quizás lo puedo hacer, no sé”, mencionó.

SEGUIR LEYENDO: