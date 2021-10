Entre OnlyFans y Broadway: Bella de la Vega ahora será productora teatral

Bella de la Vega fue una de las primeras expulsadas de "Survivor México" (Foto: Instagram/@belladelavegaoficial)

Quien continúa vigente en el medio del espectáculo es Bella de la Vega, pues luego de llamar la atención por una desafortunada razón, la agonía de su esposo José Ángel García a principios de este 2021, ahora la actriz se ha ganado la simpatía de más personas.

Apenas este mes de septiembre compartió con el público su faceta en OnlyFans, donde abrió un a perfil para complacer a sus seguidores con reveladoras fotografías. La famosa destapó que gracias a esa incursión puede gozar de considerables ganancias que la han ayudado a salir adelante luego de perder un sustento económico cuando falleció su marido.

Tras el éxito de su cuenta, De la Vega anunció que también próximamente lanzará su línea de lencería, con el toque sensual que la ha caracterizado en estos meses frente a la mirada del público.

La actriz, en promedio, percibe 80 mil pesos mensuales en OnlyFans (Foto: Instagram/@belladelavegaoficial)

Ahora, la también bailarina dio a conocer que incursionará en el teatro musical al nivel de Broadway en una nueva faceta, la de productora. “Estaremos produciendo juntos uno de los mejores musicales de Broadway de todos los tiempos. Sigan pendientes”, escribió la ex madrastra de Gael García Bernal al pie de una imagen donde aparece junto al actor Juan Antonio Edwards.

“‘Como dice el dicho’: ¡Dime con quién andas y te diré quién eres! Juan Antonio Edwards, un gran actor, director y productor de teatro y televisión, con más de 60 años de trayectoria artística. Muy pronto presentaremos una magistral puesta en escena”.

La actriz, quien ha participado en múltiples episodios del unitario Como dice el dicho, de Televisa, cuando su marido era el director de escena de la empresa, compartió dos fotos más con el experimentado actor de comedia, con quien estará al frente de una próxima propuesta teatral, de la que ninguno de los dos ha revelado más detalles al momento.

Bella de la Vega con Juan Antonio Edwards; el actor cuenta con 60 años de trayectoria (Foto: Instagram/@actrizbelladelavega)

Parece que la imagen en cuestión fue captada en uno de los foros de Televisa, o en una locación de la televisora, pues se alcanza a ver el logotipo del nombre del famoso programa estelarizado por Sergio Corona.

En dicha producción también tiene relación Bella, pues junto a su fallecido esposo participaba en diversos proyectos de la empresa de San Ángel. Sin embargo, De la Vega se ha estado abriendo camino en la televisora rival, TV Azteca, donde formó parte de proyectos como Survivor y Quiero cantar, el reality show de canto del programa Venga la alegría.

En el mes de junio Bella de la Vega abrió su cuenta en la plataforma OnlyFans, donde ha compartido fotos en lencería con una suscripción mensual de 20 dólares. En una serie de preguntas y respuestas en el programa De primera mano, la actriz aseguró que siempre ha sido una buena emprendedora.

Su próximo proyecto: el lanzamiento de una línea de lencería (Foto: Instagram/@belladelavegafans)

“Yo soy muy trabajadora y siempre estoy buscando por dónde salir adelante, estudié administración y siempre he sido muy buena para ser emprendedora, entonces empecé con mi página de OnlyFans y estoy acostumbrada al modelaje, entonces estoy acostumbrada a posar y a proyectar algo”

De la Vega aseguró que le ha ido bien sin la necesidad de aparecer sin ropa. “La verdad me ha ido bien, estoy muy contenta, pero yo no hago cosas como algunas chicas que lo hacen muy explícito, yo soy muy de guardar la compostura, de ser una persona que tiene respeto por mí misma y por los que quiero. Me la llevo tranquila pero sí son fotos sexys y a los fans les ha gustado”.

La actriz fue cuestionada por la especulación de que ganaba 80 mil pesos con sus fotografías y aseguró que esa cantidad es un promedio. “Aproximadamente sí, porque a veces es más y a veces tienes menos y le mandas un recordatorio para que se vuelvan a suscribir y le vas dando un seguimiento”.

