La vez que Andrés García tuvo que huir casi sin ropa de un marido celoso

Andrés García ha tenido que enfrentarse a varios momentos incómodos por decidir mantener encuentros íntimos con mujeres casadas (Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial)

Andrés García es reconocido por haber sido uno de los galanes de la televisión y el cine mexicano, pero esta parte de su personalidad fue más allá de las pantallas en varias ocasiones y llegó a tener encuentros íntimos con mujeres casadas, razón por la que dos veces ha tenido que escapar de los esposos iracundos.

Como cada semana, Andrés García compartió con su público algunas de las anécdotas de su vida a través de su canal de YouTube, en esta ocasión narró cómo después de haber pasado la noche con alguna de sus parejas, ha tenido que salir corriendo de sus casas al darse cuenta de que eran casadas porque sus maridos llegaron de trabajar.

El protagonista de Tú o nadie fue cuestionado por sus seguidores acerca de cuántas veces había salido con mujeres casadas, a lo que él respondió sin tapujos que no fue una o dos veces las que sucedió, sino hasta cuatro.

Andrés García recordó la ocasión en que tuvo que escapara en ropa interior de un marido enojado (Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial)

En una ocasión, narró el actor, la escena se desarrolló como si se hubiera tratado de una película, pues tuvo que escapar por la ventana a través de una enredadera.

“¡Claro hombre, claro! varias veces, por lo menos unas 3 o 4 y dos veces fueron los maridos. Una vez tuve que tirarme de un tercer piso por una enredadera, agarrándome como pude y ya me dejé caer cuando faltaba como dos metros para llegar al suelo, tuve que salir por la ventana”, recordó el galán de telenovelas.

En otra, inclusive tuvo que salir huyendo casi sin ropa, pues no sabía que podría pasar si es que siquiera intentaba vestirse, llegando a su casa en medio de la noche y con mucho frío.

Andrés García actualmente está casado con Margarita (Foto: Instagram @elavisomagazine)

“Me agarró ahora sí (el marido), dejé la pistola en el comedor donde estábamos comiendo y de ahí nos fuimos a la recámara. Y que llega el marido, estaba yo en calzones en la avenida Insurgentes y Xola, salí en calzones a las 11 de la noche, así llegué a mi casa y un frío que hacía”, relató divertido de lo que tuvo que vivir.

El histrión también recordó las veces en que ha contraído matrimonio y aseguró que ha sido cansado por lo que ha pasado al decidir divorciarse y nuevamente contraer nupcias. “Sandy fue la primera, Sonia Infante la segunda, Marie Claire la tercer y Margarita la cuarta. Cuatro veces me he casado”, enumeró García y comentó entre risas “qué ching*s me he llevado, ¿verdad?”.

La relación entre María Félix y Andrés García

Andrés García reveló el haber tenido una amistad con María Félix que casi llega a noviazgo (Fotos: Instagram @andresgarciatvoficial // Fundación María Félix)

El actor en varios de sus videos ha hablado de la relación que mantuvo con María Félix. Una de sus anécdotas la dedicó a explicar por qué nunca llegaron a sostener un noviazgo pese al cariño que existía entre ellos.

“María Félix y yo nos queríamos y nos admirábamos muchísimo mutuamente y desgraciadamente a mí me dio un poco de miedito entrarle a la relación. Y ella me llegó a decir en una ocasión ‘Bueno ¿tú y yo por qué no nos hemos acostado, qué impedimento has visto tú? Yo no tengo ninguno, sino que me tiemblan las piernas’”, reveló el actor entre risas.

García también dio detalles sobre la razón por la que nunca fue capaz de ir más allá con su compañera. “La Doña y yo nos queríamos mucho, nos gustábamos mucho, y siempre tuvimos ganas el uno del otro. A mí me daba pena porque a ella le valía madr*s; ella estaba con su marido, se paraba y venía y me agarraba, me besaba y me apapachaba y no paraba de apapacharme y de besarme”, recordó.

