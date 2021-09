“El mejor policía de México”: Andrés García recordó a “El Negro” Durazo y cómo ideó el Partenón

Andrés García volvió a hablar de su cercana amistad con Arturo Durazo y aseguró que fue el mejor policía de México (Foto: Cuartoscuro)

Andrés García volvió a hablar de cómo formó un lazo cercano con El Negro Durazo, pero contrario al perfil de personaje temido que se ha construido alrededor del jefe de policía, el actor aseguró que no fue una mala persona y que su aprehensión fue injusta.

El enero pasado Andrés García confirmó haber sido amigo cercano de Arturo El Negro Durazo, jefe del Departamento de Policía y Tránsito del entonces Distrito Federal de 1976 a 1982, quien fue inculpado de corrupción, acopio de armas, contrabando, abuso de poder y enriquecimiento ilícito. Ahora el actor decidió compartir algunos detalles de cómo fue su amistad con Durazo y por qué piensa que no tuvo que haber ido a la cárcel.

A través de su canal de YouTube, el protagonista de Pedro Navaja relató cómo él fue quien le dio a la idea a su amigo, “el mejor policía que ha tenido México” como él lo llamó, de hacer una propiedad tan grande que tendría que nombrarla “El Partenón”.

Arturo "El Negro" Durazo, ex jefe de policía que estuvo encarcelado por múltiples delitos (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Según dijo el actor, Arturo Durazo fue como su hermano, por lo que siempre estuvieron juntos, hasta que la cárcel los separó, incluso, relató García que en una ocasión tuvo que colaborar con la detención de un grupo de delincuentes que acababa de robar un banco.

“Me acuerdo una vez, asaltaron un banco y los asaltantes se refugiaron como en una privada, ahí cerca de la colonia Del Valle o la colonia Roma. Me habla el Negro y me dice: ‘Andrés, unos ladrones que entraron a robar cerca de Liverpool se metieron a una privada y los policías culer*s no se quieren meter porque dicen que los ladrones están armados. Hazme un favor, métete tú y sácalos a balazos’”, recordó.

Aceptó la propuesta de su amigo y colaboró en la aprehensión de los delincuentes, pues él habría sido quien logró sacarlos del lugar en donde se escondieron “a puros balazos”, pues calificó de cobardes a los policías que estaban a cargo de esa detención y que no pudieron actuar igual que él.

Parthenon del Negro Durazo (Foto: Twitter@cherryy131)

Después de contar esta experiencia, García explicó cómo fue que él le dio a la idea a El Negro de construir El Partenón en Zihuatanejo, Guerrero.

Mientras disfrutaban de una tarde juntos, el actor notó que había mucho terreno vacío alrededor de una de las casas del policía, así que le dijo: “¿Por qué no construyes una especie de... Como tenían los griegos antes, que tenían algo así como el Partenón o unos lugares muy bonitos donde nomás dejaban entrar a gente bonita, mujeres guapas y hombres guapos?”. A Durazo le gustó la imagen que le dio Andrés y se dispuso a crear su nueva propiedad.

Al hablar del poco tiempo que Durazo tuvo para poder gozar de su Partenón, el histrión recordó el tiempo de su amigo tras las rejas y calificó a este hecho como injusto, pues aseguró que el jefe de policía tuvo un roce con el entonces presidente, José López Portillo, lo que generó que registraran su casa y encontraran armas. Este habría sido el único delito por el que Arturo Durazo habría estado en la cárcel, según el actor.

El actor defendió que "El Negro" Durazo estuvo en la cárcel como parte de una venganza del entonces presidente de México (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Finalmente, Andrés respondió a la pregunta “¿El Negro Durazo era un delincuente?” que le hizo un seguidores, a lo que él lo negó rotundamente y repitió que había sido el mejor policía de México.

“De ninguna manera. El Negro Durazo es el mejor policía que ha tenido México y la prueba está en que cuando ya lo meten injustamente a la cárcel, ya dije por qué, por una excusa pendej*, nada más para vengarse de él, ahí se echó a perder la seguridad del país”, sentenció el actor.

