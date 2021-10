Verónica Toussaint, Angélica María, Patricia Reyes Spíndola, mexicanas que se han enfrentado el cáncer de mama

Hand holding pink breast cancer awareness ribbon at a breast cancer charity event dressed in pink to call attention to breast cancer. Health care concept. Shot with dslr camera, canon 5dsr. (Getty)

El día de hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, algunas personalidades del medio nacional se han enfrentado a esta enfermedad que se detecta inicialemente autoexplorandote. Recientemente la presentadora Verónica Toussaint anunció durante su programa Qué Chulada que le fue detectado, algunas otras personalidades del medio como Angélica María, Adriana Barraza y Patricia Reyes Spíndola explicaron sus vivencias.

Primeramente, durante una entrevista publicada en la revista Tvynovelas, Toussaint confesó que ya cumplió el primer mes de quimioterapia.

Por otra parte, Toussaint comentó que su familia ha estado para ella desde que sintió el primer síntoma: “Fueron partícipes desde el día uno, desde que les dije: ‘Oigan, tengo esta bolita que no me gusta, que debo hacerme un ultrasonido, una biopsia’”.

Verónica Toussaint (Foto: Instagram@veronicatouss)

En 2019, Angélica María, Adriana Barraza y Patricia Reyes Spíndola hablaron para Infobae sobre la detección temprana del cáncer, la importancia de la autoexploración y el miedo mientras tuvieron la enfermedad.

Angélica María reconoció que lo primero que pensó fue el fin de su vida: “Muerte. Es lo primero que se te viene a la cabeza. Se acababa de morir mi madre. Dije ‘yo también me voy a morir, ¿y mi hija? ¿Qué va a pasar con mi niña? Se queda sola’. Le hablé al doctor y le dije ‘quíteme lo que tenga y vámonos’. Y me quitó lo que tuve y listo”, reconoció en la entrevista para Infobae México.

“Me pegué un gran susto, fui inmediatamente a hacerme una mamografía y me hallaron un cáncer grasivísimo, tan agresivo como el de mi madre. Me quitaron el cáncer a tiempo porque me lo descubrieron a tiempo”, comentó la intérprete mexicana.

En la imagen un registro de la cantante y actriz mexicana Angelica María. EFE/Debora Zeceña-Rubio

Otra personalidad que confrontó al cáncer en vida, fue la actriz Adriana Barraza quién reconoció el miedo y la incertidumbre a la que se someten cuando les dan un resultado positivo: “Le hablé a mi esposo y le dije, también fue un shock para él. Llamé a mi hija, y me acuerdo que lo primero que me dijo es ‘Mami, ¿tienes miedo?’”.

“Qué bueno que lo vimos a tiempo porque solamente con una mamografía de este tamaño se puede detectar’”, la actriz mexicana ha reconocido que es importante el hablar constantemente con los doctores para poder prevenirlo.

Fotografía cedida por Hector Kerka donde aparece la actriz mexicana Adriana Barraza. EFE/Hector Kerka

“Después de todo lo que uno aprende la verdad es que no, no tengo. He hecho todo para que tanto la relación conmigo, pero también con mi familia, con mis hermanos, con mi esposo, sea lo mejor posible. Tener el tiempo necesario”, explicó la actriz mexicana sobre si persiste temor hacía el cáncer.

Por su parte, la actriz Patricia Reyes Spíndola explicó que su reacción fue contraria a la de las demás personalidades mexicanas, ella comentó para Infobae que su reacción fue de shock: “Me quedé helada. Lo único que quería era salir a tomar aire fresco. No pude echar una sola lágrima”.

Patricia Reyes Spindola(@reinadelsurtv)

La primera actriz recomienda tener fe, creer en los doctores y afrontar la situación como una enfermedad a la que se le puede vencer: “Que se puede volver una fuente de amor si lo sabes manejar bien. Que los amigos, la familia, todo, y que lo último que puedes hacer es volverte víctima, porque ya entonces ahí ya perdiste y haces que pierdan los demás”, explicó para Infobae.

SEGUIR LEYENDO: