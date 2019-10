“Fue el ginecólogo el que me dijo que tenía algo raro, que lo fuera a ver. Y mi madre acababa de morir dos meses antes de un cáncer muy agresivo en el colon. Me pegué un gran susto, fui inmediatamente a hacerme una mamografía y me hallaron un cáncer agresivísimo, tan agresivo como el de mi madre. Me quitaron el cáncer a tiempo porque me lo descubrieron a tiempo. De esto hace 22 años, 23 años. Y aquí estoy”.