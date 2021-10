Cómo fueron los dos años en el infierno de Adele

Adele es una de las cantantes británicas más exitosas de todos los tiempos. Su single Easy on Me, logró romper el récord de Spotify al ser la canción más reproducida en la plataforma en un solo día con 19.7 millones de reproducciones, sin embargo, antes de su esperado regreso a la música, la cantante tuvo que enfrentar una exhaustiva batalla legal de dos años con su exesposo Simon Konecki.

La relación de Adele con Simon, con quien había estado casada por dos años, terminó en Abril de 2019 y Adele fue la encargada de solicitar formalmente el divorcio en Septiembre de ese mismo año. La razón por la cual terminaron, fue debido a que la cantante británica se sentía “infeliz estando con Simon” según confesó a US Weekly.

“Ninguno de los dos hizo algo malo, ninguno de los dos hizo algo que nos lastimara, lo único que yo quería era que mi hijo me viera estando enamorada y recibiendo amor” , comentó la cantante.

La multiganadora de Grammys se sintió culpable por terminar la relación, pues al final terminó afectando emocionalmente a su hijo Ángelo “Si puedo alcanzar la razón por la que me fui, la cual fue para encontrar mi propia felicidad, a pesar de que eso hizo a mi hijo infeliz, tal vez cuando encuentre la felicidad y el me vea siendo feliz, entonces tal vez pueda perdonarme por el daño que le causé” , comentó Adele para la revista Vogue.

El divorcio de la intérprete de Hello y Easy On Me se llevó a cabo de manera muy discreta, pues ni la cantante ni el exitoso empresario Simon, comentaron nada al respecto durante el proceso de su divorcio pero se especula que Adele tuvo que ceder la mitad de su fortuna valorada en 160 millones de euros como parte del arreglo final.

Actualmente, la británica se encuentra saliendo con el jugador de la NBA Rich Paul, con quien logró encontrar la felicidad y estabilidad que estaba buscando. “Sé lo que quiero y realmente sé lo que no quiero. Yo amo estar cerca de él” , agregó Adele para su entrevista con la revista Vogue.

La cantante británica ha tomado su divorcio como inspiración para su próximo álbum “30″, el cual saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre y se espera que sea todo un éxito comercial como lo fueron sus anteriores álbumes “21″ y “25″.

El impacto de Adele en la industria musical es tan grande, que incluso Taylor Swift tuvo que posponer el lanzamiento de su álbum regrabado RED: Taylor´s Version para que sus ventas no se vieran afectadas por el impacto de la cantante británica.

Los críticos han reconocido que la voz de Adele seguramente nunca ha sonado mejor. Algunos han comparado Easy on Me con Hometown Glory, la balada de piano destacada de su álbum debut de 2008 ‘19′, y está claro que la voz de Adele solo se está volviendo más segura y madura.

El primer single de “30″, ha sido todo un éxito desde su estreno, logrando que el video debutara en YouTube con 22,609,270 vistas. La letra revela un sentimiento de desesperanza y desamor; habla sobre dejar ir a la persona amada después de haber intentado que funcionara.

