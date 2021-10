Juan de Dios Pantoja reapareció con nebulizaciones luego de que se confirmó su contagio de COVID-19

FOTO: Instagram/@kimberly.loaiza

Hace unas horas, la influencer Kimberly Loaiza compartió las primeras imágenes de su esposo, el también influencer y creador de contenido, Juan de Dios Pantoja, luego de que se confirmó su contagio de COVID-19 y anunció que entraría en cuarentena. Aunque no dio más detalles de su salud, se demostró que el mexicano recibe medicamente a través de nebulizaciones.

A través de su cuenta de Instagram, Kimberly publicó un video en donde Juan de Dios apareció dando respiraciones lentas en lo que parece ser un nebulizador, equipo médico que permite administrar medicamento líquido en un vapor para inhalarse a través de una máscara facial y llegar a los pulmones.

Asimismo, informó que no serán parte del reality de Telemundo, Así se baila, en donde participan como concursantes desde hace unas semanas: “Familia”, comenzó Kimberly en sus historias de la plataforma digital, “desgraciadamente por el COVID no podremos estar en Así se baila mañana”, escribió en referencia a este domingo.

Además, agregó que todavía no sabe hasta cuándo podrán reintegrarse al reality: “Y no sabemos hasta cuando estaremos, pero esperamos que sea pronto”, concluyó con un emoji que añadió al texto. La influencer no ofreció más detalles sobre la salud de su esposo, sin embargo, el día de ayer compartió con sus seguidores que ella no está contagiada de la enfermedad ocasionada por el SARS-CoV-2.

En un video que colgó en sus historias, Kimberly explicó que se sentía un tanto agripada, sin embargo, confirmó que no tuvo algún contagio. Además, aprovechó el espacio para agradecer el apoyo de las y los seguidores de la famosa pareja, quienes demostraron preocupación por el estado de salud de Juan de Dios Pantoja.

“Quiero agradecerles por todos los mensajes tan bonitos que me han dejado, preocupándose por nosotros, preocupándose por Juan”, comenzó. “Yo estoy bien, yo no tengo Covid, gracias a Dios. Tengo gripa y esas cosas, pero no Covid”, aseguró a la cámara.

También compartió que su esposo se encuentra “estable” a pesar de su enfermedad: “Juanito, sí, como saben, tiene Covid. Dentro de lo que cabe, él está muy bien. Está tomando medicamentos, está cuidándose, como si estuviera en cuarentena, por así decirlo”, contó, aunque no específico si se encuentra en cuarentena en el lugar en donde ambos residen.

Finalmente, pidió a sus seguidores estar atentos a las próximas actualizaciones del estado de salud de Juan de Dios, quien es el padre de sus dos hijos, Kima y Juan de Dios: “Yo los mantendré al tanto de cualquier cosa. No se me preocupen, por favor. Todo está bien”, concluyó.

Fue el pasado miércoles cuando Juan de Dios dio a conocer que estaba contagiado de la enfermedad. Sin embargo, su diagnóstico le valió múltiples críticas por haber expuesto a las personas de su entorno, especialmente a su familia -instantes antes de revelar su contagio apareció cargando a su hijo, Juan- y a los demás participantes del reality Así se baila, entre ellos celebridades como Laura Flores, Samadhi y Adriano Zendejas, David Chocarro, Carolina Laursen o Jennifer Peña.

El influencer supuestamente presentó varios síntomas al menos dos días antes de hacerse la prueba que confirmó que tenía COVID-19 y salió a pasear ya sabiendo que estaba enfermo: “Es increíble que lo primero que hagas al recibir una noticia así sea salir de tu casa” o “No debería preocuparte lo que pasará el domingo con el programa, deberías enfocarte en qué pasará si tus hijos también resultan positivos”, señalaron algunos internautas.

