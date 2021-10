Juan de Dios Pantoja dio positivo a COVID-19 y salió a la calle tras recibir la noticia

Juan de Dios Pantoja da positivo a COVID-19 (IG: juandediospantoja)

El cantante Juan de Dios Pantoja dio a conocer que ha resultado positivo a la prueba de COVID-19, tras algunos días manifestando en sus redes sociales que se sentía enfermo pero lo asociaba a un resfriado. Después de mostrar en videos cómo cargaba a su hijo Juan, recibió la noticia.

“Les tengo una noticia. Salí positivo al COVID, no puedo creerlo”, comentó.

El youtuber originario de Mazatlán, que cuenta con más de 20 millones de seguidores en Instagram, inició su carrera para la empresa Badabun y desde entonces junto con su esposa Kimberly Loaiza -quien lo supera de seguidores con 30 millones- han sido blanco de fuertes críticas por el tipo de material que realizan en las diferentes plataformas sociales con las que cuentan.

La pareja se encuentra participando en un reality show en los Estados Unidos llamado Así se Baila, donde también están celebridades como: Laura Flores, Samadhi y Adriano Zendejas, David Chocarro, Carolina Laursen, Jennifer Peña, entre otros. A solo unos días de haberse realizado una edición más, el resultado es positivo, aun cuando llevaba al menos 2 días manifestando síntomas.

Participación de Juan de Dios Pantoja en el reality (Foto: Instagram/@kimberly.loaiza)

“Qué dijeron, no este ´wey´ ya lo tumbó el COVID ´ire´ dónde ando padre en un p*nche kayak cabr*n, en un lago. Dicen que aquí hay cocodrilo pero eso está por verse”, mencionó en tono sarcástico.

Aunque Kimberly Loaiza no ha publicado si ella o alguno de sus hijos también salieron positivos, el cantante relató en su cuenta de Tiktok que va a cuidar a su familia con medicamentos “preventivos” por cualquier situación que llegara a presentarse.

“Me pregunta qué va a pasar este domingo porque ni yo sé. La neta yo estuve muy malo estos días, bueno estoy, pero el lunes y martes estuve muy malo y aún así ensayé, bailé y trataba de dar lo mejor de mí como pensando que era una gripe solamente, como ´así sí puedo ́ me voy a tomar un café pa´ activarme y eso’. Ayer traía al niño aquí y lo cargué unas horas, pero todo bien, esta madre no me va a tumbar y mira nomás con lo que salió la prueba”, agregó.

Aun no hay resultado de la prueba de Kimberly L.

Seguidores y usuarios en general de redes sociales desaprobaron por completo que a tan solo unas horas de haber recibido los resultados, el cantante ya se encontrara fuera de su domicilio mostrándose en sus historias de Instagram sin cubrebocas y no cumpliendo con una cuarentena inmediata.

“Es increíble que lo primero que hagas al recibir una noticia así sea salir de tu casa” o “No debería preocuparte lo que pasará el domingo con el programa, deberías enfocarte en qué pasará si tus hijos también resultan positivos”, señalaron.

“Pues ya que voy a estar aislado, sin ensayar y con mucho tiempo libre voy a hacer una dinámica para seguirlos porque no puedo hacer nada más solamente tengo que estar en el cel, no puedo salir, obviamente no puedo contagiar a más personas y tengo que cuidar a todo mi alrededor. Voy a estar super al pendiente al cel”, mencionó.

Después de publicar ese mensaje sus seguidores se molestaron aún más pues le reprochaban que no estuviera respetando el quedarse en casa -ya que grabó la historia fuera de ella- y estar enfocado en conseguir seguidores cuando estaba pasando por una situación de salud.

Aunque es casi un hecho que no podrá continuar en la competencia donde actúa por el momento, los fanáticos de ambos cantantes se preguntan qué pasará si Kimberly Loaiza sale negativo y ella si pueda continuar con el show.

