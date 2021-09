La vida nómada de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja: se van de México por esta razón

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza (Foto: Instagram/kimberly.loaiza).

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, junto a sus dos hijos, decidieron dejar de vivir en México y salir del país.

La familia de influencers actualmente radican en la Ciudad de México. No obstante, sus planes profesionales ya los coloca en Florida, Estados Unidos.

Su próximo destino es la ciudad de Miami, una de las más importantes en la producción de televisión del país norteamericano. Sus principales motivaciones fueron la búsqueda de nuevos proyectos profesionales.

Kimberly y Juan de Dios Pantoja son dos de los participantes activos en la competencia Así se baila, reality show auspiciado por Telemundo.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja debutaron en reality show de Telemundo Foto: Twitter/@bousnid

La televisora tiene sede en Miami, y sumado a que la pareja debe ensayar para dar su mejor actuación, el matrimonio de influencers decidió trasladarse a tierras estadounidenses.

La noticia no duró en impactar a sus seguidores, quienes cuestionaron el porqué de su decisión.

Aunque el mensaje fue claro, se desconoce si la pareja se quedará en Miami por tiempo indefinido o tan solo será durante el programa mantenga sus emisiones.

Entretanto, la pareja busca rehacer su vida en la nueva latitud, así como lograr una participación destacable en Así se baila de Telemundo.

El matrimonio ha compartido su proceso de mudanza. Entre lo que han dicho está que buscan muebles para su nuevo hogar.

Kimberly Loaiza durante su embarazo (Foto: Captura de pantalla/JD Pantoja).

La competencia de baile de Telemundo, además de tener a Loaiza y Pantoja, cuenta con las participaciones de Samadhi Zendejas y Adriano Zendejas. La mesa de críticos están conformada por Mariana Seoane, Adamari López y Cristian de la Fuente.

Para el debut de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja dejaron ver sus mejores atuendos. La influencer portó un top negro brillante, mientras Juan de Dios Pantoja lucía una chamarra colorida que contrastaba con sus demás prendas.

No cabe duda que el programa Así se baila tiene un repunte de popularidad al fichar a la pareja más influyente de Internet. Tan solo a destacar que las publicaciones de Kimberly Loaiza con respecto al programa superan los 3 millones de likes.

Los seguidores se mantuvieron al filo de la butaca durante su presentación de baile. De mismo modo, no tardaron en señalar el error que surgió durante la intervención del presentador del reality show.

La pareja de influencers (Foto: Captura de pantalla).

El incidente fue que en vez de referirse a Juan de Dios Pantoja por su nombre artístico, lo hicieron por su nombre real. El youtuber se llama José Gregorio Pantoja, pero nadie se refiere a él de ese modo.

Algunos fanáticos de la pareja de influencers apuntaron que dicho error solo revela que el programa solo se está colgando de la fama de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja.

No obstante, la familia más famosa de Internet no han estado a salvo de las polémicas. La más reciente fue cuando Lizbeth Rodríguez, ex conductora de Badabun, explotó contra sus fans.

Lizbeth Rodríguez es señalada como la responsable de filtrar los videos íntimos de Juan de Dios Pantoja. La influencer llegó al punto de ebullición y amenazó a cualquier persona que la señale.

Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja y su hija Kima (Foto: Instagram/ kimberly.loaiza),

“Si vuelven a comentar que yo filtré ‘ciertos videos’ en cualquiera de mis redes, quien me difamó se va para la cárcel, porque eso es un delito”, expone Rodríguez.

“Así que ya bájenle, ¡ya estuvo bueno! Dejen de acusarme de algo que no hice”, escribe la youtuber en un tuit.

Los internautas no dudaron en criticar la postura de Lizbeth Rodríguez. Sin embargo, la influencer no estaba en ánimo de soportar los comentarios y no dudo en ningún momento en responder con dureza.

En alguna de las réplicas de Rodríguez escribió: “Ahorita investigo tu nombre completo también. Difamar es un delito. Deja de creer todo lo que dice alguien sin estudios”.

