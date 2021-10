Quién fue el youtuber que le regaló un auto de lujo a la Bebeshita

La Bebeshita creyó que era una broma (Foto: YT Daniela Alexis)

Hace unos días, “La Bebeshita” colapsó, pues fue víctima del robo de su coche. Sin embargo, ante esta tragedia, uno de sus amigos cercanos decidió regalarle un auto de lujo para que la ex enamorándonos dejara atrás las tristezas.

Todo comenzó cuando Daniela Alexis contó en su canal de Youtube que fue a visitar Fer Italia, así, en su pequeño smart color azul, la artista llegó al lugar de encuentro y descendió muy confiada de su coche. En el video puede observarse como una persona le pide las llaves de su automóvil y la Bebeshita confiada de que era parte del equipo de su amigo, decidió dárselas sin pensar.

Así, mientras el coche desaparecía, la Bebeshita se encontraba al interior de la residencia con Feritalia y ambos recorrieron la casa. Después de ver los coches del youtuber, la Bebeshita salió y se percató de que su automóvil no estaba.

“¿Le dices al chavito que traiga mi coche?”, se escucha decir a la joven, mientras que su amigo negó conocer a alguien con las características que ella refería y añadió que el fraccionamiento era muy nuevo, por lo que aún no tenía sistemas de vigilancia.

su amigo decidió reparar la situación y le compró un coche (Foto: ig @ferrs_racing)

En un inicio, La Bebeshita creyó que era una broma de Fer, no obstante, cuando el influencer le remarcó que no tenía idea de la situación y llamó a la policía, Daniela se percató que la situación era real.

Posteriormente, la joven mencionó en entrevista para El Universal que no había actuado legalmente aún, debido a falta de tiempo y que su hermano era quien la estaba llevando a los lugares.

“Realmente hablé con Fer que me dijo que él lo arreglaba, que él iba a poner la denuncia, pero hasta la fecha no me ha enseñado ni un papel. Yo estoy pensando que es una broma, pero no me dicen que la broma se terminó”, señaló.

No obstante, la historia dio un vuelco completamente diferente cuando el jueves pasado, Fer Italia le dio una sorpresa a su amiga.

Desde su canal de Youtube, Fer dijo que, después de que Daniela perdió su coche él estaba comprometido a ayudarla y por eso la llevó a una lujosa tienda de coches. Así, entre un recorrido bastante amplio a las opciones, el influencer seleccionó su nuevo automóvil.

La Bebeshita salió soprendida con su nuevo automóvil (Foto: YT Daniela Alexis)

“Bebeshita estuve viendo lo que publicaste en tus redes sociales echándome un poco de hate, aquí en publico les quiero aclarar que no fue mi culpa. Relájate porque no fue mi culpa”, remarcó y le dijo que le iba a dar un auto.

Después de un largo recorrido por la agencia, Fer Italia le mostró un mini cooper color gris y un set de sartenes.

Y tras varias bromas diciéndole a La Bebeshita que el coche nuevo no era para ella y que sólo podía llevarse los utensilios de cocina, por fin el agente del sitio le dio los papeles a Daniela que certificaban que, efectivamente, el nuevo automóvil era para ella.

Ante todo este drama, los seguidores de la influencer rápidamente reaccionaron y aplaudieron el regalo de Fer Italia. Asimismo, le mencionaron que estaba “perdonado” por hacerle pasar momentos muy estresantes a la ex participante de MasterChef Celebrity.

