Cher demandó a la viuda de Sonny Bono por los derechos de autor de sus canciones

La cantante Cher demandó a Mary Bono, viuda de su ex marido Sonny Bono, porque supuestamente está quedándose con los ingresos derivados de los derechos de autor del famoso dúo musical Sonny & Cher.

Cher y Sonny contrajeron matrimonio en 1964 e iniciaron un dúo artístico que alcanzó gran éxito comercial durante esa década, con canciones como “The Beat Goes On” y “I Got You Babe”, hasta que su divorcio en 1975 dinamitó la pareja musical y decidieron repartirse a la mitad todas las regalías de sus canciones.

Más adelante, Cher continuó su carrera como actriz y cantante mientras que Sonny se metió en política como congresista del Partido Republicano por California y se casó con Mary Bono, su cuarta esposa hasta que murió en 1998 por un accidente de esquí.

Ahora, Cher ha presentado una denuncia en Los Ángeles porque asegura que la viuda de su ex pareja está reteniendo desde hace años los ingresos que le corresponden por el uso de las canciones de Sonny & Cher.

“Cuando se divorciaron, el demandante y Sonny acordaron una división equitativa de su propiedad en común y, con ese fin, en 1978 Sonny asignó irrevocablemente a la demandante, como propietaria única en todo el mundo y a perpetuidad, el 50% de sus derechos”, dice la demanda.

La cantante argumenta en su demanda que Mary ha roto de manera unilateral el contrato previo y los acuerdos con las compañías discográficas, lo que ha supuesto privar a Cher de sus derechos de propiedad intelectual.

La demanda, presentada en la Corte Federal de Los Ángeles el miércoles por la tarde, pide 1 millón de dólares en compensación por los daños.

