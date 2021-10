Sin filtros: por qué Natalia Téllez arremetió contra Consuelo Duval en Netas Divinas

al aumentar la temperatura de la plática, Daniela Magún rápidamente entró al rescate de la situación (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

Consuelo Duval y Natalia Téllez han entablado una fuerte amistad durante su conducción en el programa de Unicable, Netas Divinas. Sin embargo, en esta ocasión, la futura mamá cuestionó a la comediante respecto a su imagen física.

Fue durante el más reciente capítulo de este show donde el tema a tratar fueron los filtros que existen en redes sociales y que se utilizan para “mejorar” las fotografías, que Téllez decidió decirle a Consuelo qué es lo que pensaba al respecto. Esto sucedió después de que Natalia añadió que los filtros en ocasiones fallaban y su compañera sentenció: “que nos dejen ser”.

“Yo siempre stalkeo a Consuelo y sí te echas tus filtros mana y luego ojos azules, plumas en el ojo, plumas en el cul*, sí usas filtros”, dijo Téllez.

Ante esto, Consuelo aceptó lo que dijo su amiga, pero añadió que realizarlo o valerse de estas herramientas tecnológicas no tenían nada de malo y no era algo por lo cual se avergonzara.

Consuelo señaló que no le gusta maquillarse (Foto: Instagram de Consuelo Duval)

“Claro que uso, tengo mis consentidos. Me choca el maquillaje, por eso me pongo el filtro, se me ve a mancha de aquí y me pongo el filtro y así como ‘ay mira cara tersa’”, señaló Consuelo Duval.

Así, al aumentar la temperatura de la plática, Daniela Magún rápidamente entró al rescate de la situación -que era entre risas- y señaló que Natalia Téllez tampoco estaba exenta, ya que no siempre mostraba “la realidad” en sus redes sociales.

Magún recordó un viaje al que fue con la actriz y donde Natalia se tomó muchas fotos antes de elegir cuál sería la que utilizaría para sus redes sociales. No obstante, jamás perdió el respeto hacia su amiga y añadió que siempre se veía bien, sólo que era importante acotar que no todo lo que se ve en internet siempre es a primera toma.

Te voy a balconear perdón, estábamos en su yate muy bonito fuimos al pase y de repente veo a Natalita que pone su celular así, y que está volándole el pelo, 120 fotos, y a la hora que puso la foto estaba espectacular [...] pero si tienes 120 opciones pues una salió bien.

Hace unas semanas, fue Daniela Magún quien decidió romper el silencio y tocar un tema muy personal para ella, ya que en su adolescencia ella padeció un Trastorno de Conducta Alimentaria (TCA).

Natalia y Consuelo son buenas amigas (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

“Cuando estaba pasando por la adolescencia y por todos los cambios hormonales de mi cuerpo aunado a problemas y situaciones de mucha tensión en mi casa, terminando la preparatoria, empezando Kabah. Estando muy a la luz pública me refugié mucho en la comida”, señaló Magún.

Asimismo, destacó que todo fue un proceso muy rápido en el que de pronto ya estaba inmersa en malos hábitos alimenticios que pudieron afectar su salud.

“Yo creo que tenía de 10 a 12 kilos más de los que tengo ahorita, a los 17 años. Ya estando en Kabah, con los vestuarios, María José y Federica que eran unas espigas, palillos, fue un momento muy difícil para mí”, siguió contando.

Daniela Magún ahondó en que este tema no era algo que hablara con frecuencia, pero que esto no se debía a que le diera vergüenza o algo por el estilo.

“A mí me dieron un mal ejemplo y creo que hoy en día, los trastornos alimenticios todavía no hemos encontrado la manera de platicarlos, te lo digo yo habiendo vivido uno. Durante menos de un año, porque gracias a Dios no fue tanto tiempo, padecí de bulimia”, confesó.

